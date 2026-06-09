Are 47 de ani, dar nu-i dai mai mult de 20. O recunoști? Este una dintre cele mai excentrice actrițe

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Natasha Lyonne a bifat o nouă apariție excentrică pe străzile din New York. Actrița în vârstă de 47 de ani este renumită pentru ținutele ei originale și atitudinea nonșalantă.

Natasha Lyonne, apariție excentrică pe străzile din New York

Natasha Lyonne este adepta ținutelor sexy, iar ultima ei apariție nu face excepție. Actrița de 47 ani a fost surprinsă pe străzile din New York într-o salopetă cu un imprimeu inedit și meșă transparentă în zona bustului și șoldurilor. Lyonne și-a accesorizat ținuta cu cizme negre cu toc cui, o geană Valentino și o pereche de ochelari de soare.

„În general, sunt atrasă de originalitate sau de specificitatea unei persoane ori a unui stil… Îmi place felul în care oamenii dau personalitate lucrurilor lor”, spunea Lyonne în trecut, vorbind despre stilul ei.

Lyonne mai spune și că pentru ea stilul ține mai mult de personalitate decât de respectarea unor reguli vestimentare. Ea se descrie ca o persoană care revine constant la aceleași piese și la un look recognoscibil, pe care îl consideră „uniforma” sa personală.

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S-a confruntat cu dependența de alcool și substanțe interzise

În aprilie 2026, presa a relatat că Natasha Lyonne a fost escortată de pe un zbor Delta după ce ar fi părut dezorientată și nu ar fi respectat instrucțiunile echipajului. Ea a susținut ulterior că luase un somnifer și că situația a fost prezentată greșit de unele publicații.

Anterior, actrița a vorbit public despre cum sănătatea ei s-a deteriorat puternic din cauza consumului de alcool și substanțe interzise, la care a recurs după zece ani de sobrietate.

„A fost cu adevărat înspăimântător. Alcoolul este un depresiv, cocaina este un stimulent, iar combinația este dezastruoasă. Recuperarea este un proces care durează toată viața. Oricine se luptă cu asta, să-și amintească faptul că nu este singur. Fiți sinceri. Suntem la fel de bolnavi ca secretele noastre”, s-a confesat Natasha.

Foto: Profimediaimages.ro

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