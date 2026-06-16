O femeie este suspectată că a îngropat cadavrele a peste 30 de bebeluși. Ce spun vecinii despre ea

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Caz șocant în Polonia, după ce cadavrele a peste 30 de bebeluși au fost găsite îngropate pe un teren. Un grup de muncitori a găsit rămășițele și a alertat autoritățile. Principala suspectă este o femeie în vârstă de 52 de ani. Iată ce spun vecinii despre ea.

Caz șocant în Polonia. 29 de bebeluși, îngropați pe un teren

Mai mulți muncitori au descoperit cadavrele a 29 de bebeluși și au alertat de urgență poliția. Totul s-a întâmplat în timp ce ăsteia săpau un drum de acces pe un teren din satul Lutoryz, când muncitorii au găsit mai multe deșeuri medicale, dar și rămășițe de fetuși.

Polițiștii au ajuns de urgență la fața locului și au pornit o anchetă, iar specialiștii au confirmat că rămășițele aparțin unor bebeluși nenăscuți.

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Oamenii legii au audiat o femeie în vârstă de 52 de ani, pe care au arestat-o ulterior.

Magdalena H. este un medic patolog care ar fi locuit la casa respectivă înainte ca un cuplu să o cumpere și să se apuce de renovări.

Actualii proprietari nu sunt implicați în anchetă, deși săpăturile pentru renovări au scos la iveală rămășițele umane îngropate în pământ.

Ce spun vecinii

Localnicii din Lutoryz nu știu prea multe informații despre femei suspectată că ar fi îngropat rămășițele de bebeluși nenăscut. Un vecin a spus că nu știe nimic despre ea, dar că o recunoaște din vedere.

Un alt vecin a spus că femeia a locuit în acea casă în urmă cu cinci ani, însă se mutase și nu a mai fost văzută acolo. Mai mult, el spune că nu știe ce activități ar fi desfășurat femeia în casa ei.

”Îmi amintesc de acea femeie, însă nu a mai fost văzută aici de aproximativ cinci ani. Se spune că ar fi efectuat aici anumite autopsii, dar nu pot confirma acest lucru”, a transmis un localnic, conform DailyMail.

Peste 32 de fetuși umani au fost descoperiți

Presa poloneză, citând surse neoficiale, a relatat că ar fi fost descoperite între 50 și 100 de resturi fetale, împreună cu cantități mari de deșeuri medicale. Totuși, procurorii au declarat sâmbătă că au fost găsite rămășițele a 32 de fetuși umani.

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„După cum s-a stabilit până în prezent, aceste obiecte au fost găsite în timpul unor lucrări de terasament pe proprietate. Printre deșeuri s-a aflat și un făt uman, precum și alte rămășițe care ar putea reprezenta fetuși umani aflați într-un stadiu timpuriu de dezvoltare sau fragmente ale acestora”, a declarat procurorul Krzysztof Ciechanowski.

Anchetatorii suspectează că acest caz nu se limitează la o singură proprietate. Potrivit relatărilor locale, procurorii verifică dacă există și alte locuri de înhumare și dacă alte persoane au fost implicate în mutarea, manipularea sau eliminarea rămășițelor.

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