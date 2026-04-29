Situație șocantă. O româncă a primit alt copil după ce a născut. Cum a aflat că nu e al ei

Situație șocantă în România, după ce o femeie care abia a născut a aflat că bebelușul pe care asistentele i l-au adus nu era al ei. Andreea a devenit mamă de curând și și-a povestit experiența traumatizantă. Iată cum s-a întâmplat totul.

Femeia care a primit un alt copil după ce a născut

Andreea, o tânără mamă din România, a povestit că a avut parte de o experiență traumatizantă, după ce și-a dat seama că bebelușul adus de asistente nu este al ei. Femeia a simțit din prima că ceva nu e în regulă, dar a ignorat gândul. Ea a explicat că bebelușul ei a stat la incubator, iar a doua zi i-a fost adus alt copil.

Deși a simțit că nu este bebelușul ei, i s-a părut totuși că ar semăna, așa că a ignorat gândul, crezând că a fost doar o impresia. Însă tânăra mămică nu se putea atașa de bebeluș.

„Am primit alt copil după ce am născut. Bine că am stat doar 24 de ore și nu am stat mai mult, dar a fost un pic traumatizant pe moment când am aflat că nu era copilul meu. Ideea este că știam cum arată bebelușul când l-am născut, că mi l-a arătat, iar a doua zi când l-am primit la salon, m-am uitat că e ceva ciudat și că nu mă pot atașa, în primul rând, de el. Nu puteam să mă atașez, nu simțeam nicio legătură cu bebelușul ăla”, a povestit tânăra, pe TikTok.

Cum s-a întâmplat totul

Femeia a explicat că atunci când o asistentă aduce copilul la mamă, ea ar trebui să citească numele de pe brățara copilului, iar în cazul ei nu a fost citit.

Numele a fost citit doar de pe cartonaș, care a fost schimbat din greșeală cu cartonașul pe care se afla numele celuilalt copil.

Mai exact, fiecare bebeluș are o brățară la mână pe care scrie numele și date legate de naștere. În plus, în fiecare pătuț este câte un cartonaș cu aceleași informații. Asistenta nu a citit brățara, ci doar cartonașul din pătuț, lucru care a dus la confuzie.

„Parcă era mai mic, nu puteam să verbalizez asta (…) Când îți dă copilul, în mod normal, asistenta trebuie să citească numele de pe brățara copilului, la mine s-a citit doar pe cartonaș și nici eu nu m-am uitat, pentru că eram fericită că mi-am primit copilul”, a mai spus Andreea.

