Medic cunoscut din București, găsit mort în propria locuință. Avea doar 42 de ani

Caz șocant în Capitală, unde un medic cunoscut a fost găsit fără viața în propria locuință. Femeia a fost găsită spânzurată de aparatul de aer condiționat, doar echipajele medicale care s-au deplasat la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața.

Medic din București, găsit spânzurat în casă

Totul s-a întâmplat în locuința ei din București. Victima este o femeie de 42 de ani și și-ar fi pierdut mama de curând. În plus, doctorița s-a confruntat cu mai multe situații dificile, inclusiv din punct de vedere profesional.

Ea ar fi încetat să lucreze la Institutul Național de Medicină Legală, conform unor surse apropiate de ea.

Femeia de 42 de ani a suferit enorm după ce a rămas fără loc de muncă și considera că este o nedreptate profundă.

Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Momentan, nu există suspiciuni conform cărora să fi fost mai multe persoane implicate în decesul său. Apropiații spun că femeia nu avea copii și locuia singură.

Caz tras la indigo

În urmă cu doar trei luni, un medic din județul Arad a fost găsit spânzurat în cabinetul în care lucru. Bărbatul avea 33 de ani și era kinetoterapeut.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

„În ziua de 02 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând că cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, la acea vreme.

Totodată, la începutul anului, un medic stomatolog a fost găsit spânzurat în cabinet, în Călărași.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare”, au transmis polițiștii.

