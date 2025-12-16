S-a aflat de ce a murit Marco, tânărul de 18 ani din Timișoara. A fost găsit mort în propria cameră de mama lui

Marco, elevul de 18 ani de la Liceul Nicolaus Lenau, din Timișoara, a murit în urma unui infarct. Adolescentul s-a întors de la un majorat, iar la câteva ore, mama lui l-a găsit mort în propria cameră.
Mama lui a plecat de acasă știind că fiul ei se odihnește, iar când a revenit acasă, în jurul orei 16:00, femeia și-a găsit copilul fără suflare. A sunat imediat la 112, însă medicii sosiți la fața locului au constatat decesul băiatului.
Mama băiatului le-a povestit polițiștilor că băiatul lui era bine când a ajuns acasă de la petrecere. Nu băuse și nici nu erau indicii că ar fi consumat substanțe interzise.
Reprezentanții liceului la care învăța Marco, mesaj emoționant
Reprezentanții Liceului Nikolaus Lenau din Timișoara au transmis un mesaj emoționant. Toți cei care l-au cunoscut pe Marco sunt profund îndurerați de vestea fulgerătoare a morții acestuia.
„Cu durere în suflet vă anunţăm, că elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în nefiinţă. Ştirea incredibilă ne-a străfulgerat pe toţi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz şi această durere! Marco, să te odihneşti în pace! Priveghiul are loc mâine la Casa funerară „Denis şi Alex” de pe Calea Şagului. Înmormântarea va avea loc marţi ora 12.00 la cimitirul de pe Calea Buziaşului”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Liceului Nikolaus Lenau din Timişoara.
„Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină și să-ți așeze sufletul între îngeri, copil frumos! Și să se îndure de draga ta mamă și să-i mângâie inima îndurerată”, „Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să vă dea putere în aceste momente grele. Zbor lin spre îngeri… Marco. Copiii îți simt lipsa și te vor păstra mereu în amintire!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate la postarea tristă.
