Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la doar 26 de ani, după ce a fost lovită mortal în timp ce era pe trotineta electrică

„Inimile noastre sunt grele în timp ce plângem pierderea iubitei noastre Camryn, o forță radiantă a cărei voce, spirit jucăuș și luminos au atins atât de multe suflete”, se arată în postare. „Fie sub valuri, fie pe scenă, a întâmpinat viața cu o energie neînfricată și o bunătate fără margini.
În liniștea dintre valuri, amintirea ei va ieși la suprafață — strălucitoare, curajoasă, de neuitat. Odihnește-te în albastrul nesfârșit, draga noastră,” continuă mesajul.
„Ești profund iubită și pentru totdeauna prețuită. Vă rugăm să îi țineți familia și prietenii în rugăciuni în această perioadă dificilă. Camryn va trăi pentru totdeauna în inimile noastre 💙”
Cine a fost Camryn Magness
Născută în Denver, Magness a arătat încă de mică o înclinație pentru muzică, semnând cu casa de discuri 5280 Media în 2008, la vârsta de 9 ani. Single-ul ei de debut, „Wait and See”, a apărut în comedia pentru copii din 2011 „Judy Moody and the Not Bummer Summer”, precum și piesele ei „Summer” și „So What Oh Well”.