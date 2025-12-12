Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la doar 26 de ani, după ce a fost lovită mortal în timp ce era pe trotineta electrică

Cântăreața Camryn Magness, cunoscută mai ales pentru aparițiile alături de trupele One Direction și Fifth Harmony, a murit. Artista avea doar 26 de ani, iar tragedia s-a întâmplat pe 5 decembrie.

Interpreta a murit pe 5 decembrie, după ce a fost lovită mortal în timp ce se afla pe o trotinetă electrică, a declarat o sursă pentru PEOPLE.

Moartea ei a fost anunțată pe pagina sa de Facebook marți, 9 decembrie, anunț care a inclus și un videoclip cu ea înotând în ocean:

„Inimile noastre sunt grele în timp ce plângem pierderea iubitei noastre Camryn, o forță radiantă a cărei voce, spirit jucăuș și luminos au atins atât de multe suflete”, se arată în postare. „Fie sub valuri, fie pe scenă, a întâmpinat viața cu o energie neînfricată și o bunătate fără margini.

În liniștea dintre valuri, amintirea ei va ieși la suprafață — strălucitoare, curajoasă, de neuitat. Odihnește-te în albastrul nesfârșit, draga noastră,” continuă mesajul.

„Ești profund iubită și pentru totdeauna prețuită. Vă rugăm să îi țineți familia și prietenii în rugăciuni în această perioadă dificilă. Camryn va trăi pentru totdeauna în inimile noastre 💙”

Cine a fost Camryn Magness

Născută în Denver, Magness a arătat încă de mică o înclinație pentru muzică, semnând cu casa de discuri 5280 Media în 2008, la vârsta de 9 ani. Single-ul ei de debut, „Wait and See”, a apărut în comedia pentru copii din 2011 „Judy Moody and the Not Bummer Summer”, precum și piesele ei „Summer” și „So What Oh Well”.

Magness s-a remarcat și prin turneele sale. În 2011, tânăra cântăreața pop a fost aleasă să deschidă concertele lui Cody Simpson și Greyson Chance în turneul lor comun Waiting 4U.

În același an, Magness a participat la un turneu în Midwest alături de trupa pop-punk Allstar Weekend.

Artista a deschis, de asemenea, concertele trupei britanice One Direction în turneul Up All Night din 2012 și în turneul Take Me Home din 2013, ultimul incluzând peste 60 de spectacole în Europa.

În 2016, Magness a mers în turneu cu Fifth Harmony, foști concurenți „X Factor” ca și One Direction, pentru segmentul european al turneului 7/27.

În ultimii ani, Magness a lansat single-urile „Glow”, „EZ EZ”, „Paint Another Life” și „Dance with Somebody”. Ultimul ei album, EP-ul „Love Maps”, a fost lansat în 2021.

