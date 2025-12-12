O tânără sportivă a murit după ce a participat la trendul „diavolul”. Provocarea este virală pe TikTok

O tânără sportivă de la Universitatea Rice din Texas a murit în circumstanțe misterioase, la scurt timp după ce a participat la o tendință virală pe TikTok. Claire Tracy, în vârstă de 19 ani, a postat un video legat de trendul „diavolul” cu doar câteva zile înainte de deces.

O sportivă de 19 ani a murit după ce a participat la trendul „diavolul”

O tânără sportivă talentată și-a pierdut viața zilele trecute, șocând comunitatea universitară. Claire Tracy, în vârstă de 19 ani, studentă în anul doi la Universitatea Rice din Texas, a decedat duminică, conform unui comunicat emis de decanul Bridget K. Gorman.

Cu doar câteva zile înainte de tragicul eveniment, Claire a participat la o tendință virală pe TikTok numită „devil trend”. Aceasta implică utilizarea unui chatbot pentru a primi o evaluare brutală a defectelor și insecurităților personale. În videoclipul său, Tracy a postat capturi de ecran cu răspunsul primit.

„Ai văzut prea clar, ai gândit prea profund, ai îndepărtat fiecare strat până când nu a mai rămas nimic care să te protejeze de greutatea de a fi în viață”, se arăta în răspunsul chatbot-ului, potrivit The Independent.

Lupta cu depresia

În postări anterioare pe TikTok, Tracy a împărtășit detalii personale legate de lupta sa cu problemele de sănătate mintală.

„Depresia a devenit atât de gravă încât am început să mă scufund în pregătirea pentru interviurile de investment banking pentru a mă împiedica să am timp să gândesc…!”, a scris ea în luna septembrie în mediul online.

Originară din Wisconsin, Tracy era o atletă talentată care și-a condus liceul la mai multe campionate înainte de a veni la Rice în 2024.

„Claire era o studentă la finanțe și avea prieteni apropiați și un spirit strălucitor. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Claire și către toți cei care au cunoscut-o și îi plâng pierdere”a, a declarat Decanul Bridget K. Gorman.

Brian Lee, antrenorul principal al echipei feminine de fotbal de la Rice, a adăugat: „Întreaga comunitate de fotbal de la Rice plânge pierderea lui Claire Tracy. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către prietenii și familia lui Claire și către numeroșii coechipieri actuali și foști, ale căror vieți au fost influențate de bunătatea lui Claire. Ea va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Potrivit investigațiilor, tânăra sportivă s-a sinucis.

