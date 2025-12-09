O adolescentă de 13 ani a murit în urma unei provocări de pe rețelele sociale. Ce este chroming, noul trend periculos

O adolescentă de 13 ani din Thurmaston, Leicestershire, Marea Britanie, a murit după ce a încercat o provocare periculoasă de pe rețelele sociale, numită „chroming”. Familia ei cere măsuri stricte pentru prevenirea acestor tendințe mortale.

O adolescentă a murit în urma unei provocări periculoase

O tragedie a lovit familia unei adolescente din Thurmaston, Leicestershire, după ce Tiegan Jarman, în vârstă de 13 ani, a murit în urma participării la o provocare periculoasă de pe rețelele sociale. Fata a fost găsită inconștientă în dormitorul său, după ce a încercat o tendință virală numită „chroming”.

Serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului și au încercat să o resusciteze, dar, din păcate, adolescenta a fost declarată decedată. „Chroming” presupune inhalarea vaporilor toxici din produse de uz casnic pentru a obține o stare temporară de euforie. Acum, familia ei este devastată și cere responsabilitate din partea companiilor de social media.

„Nu suntem siguri dacă a mai încercat înainte, deoarece nu există nicio modalitate de a verifica. Când s-a întâmplat, ea a folosit cel puțin un spray de deodorant”, a afirmat tatăl vitreg al fetei, Rob Hopkin, potrivit Daily Star.

„A fost devastator pentru întreaga familie, iar viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel”, a mai spus acesta.

Paul Jarman, tatăl biologic al lui Tiegan, a descris-o ca fiind o fată „caldă, amuzantă și îndrăzneață”.

„Era cea mai iubitoare, îndrăzneață fată pe care am cunoscut-o vreodată. Era caldă, era amuzantă, era excentrică; avea un râs minunat – și mă făcea să râd. Viața mea a fost răsturnată când a murit, și trebuie să rămân puternic și să merg mai departe”, a precizat tată lui Tiegan.

Citește și: O influenceriță de 26 ani a murit la scurt timp după ce a născut. A lăsat în urmă doi băieți gemeni

Citește și: Lucruri neștiute despre Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Drumul de la jurnalism la funcția de edil

Ce cere acum familia îndurerată

Familia lui Tiegan este hotărâtă să atragă atenția asupra pericolelor provocărilor de pe rețelele sociale.

„Este greu să simți furie într-un mod ciudat, deoarece nu este vina unei singure persoane. Credem că site-urile de social media ar trebui să fie mai bune în controlul conținutului afișat. Par să poată controla lucruri precum pornografia, dar nu par să fie preocupați de tendințele care pot ucide instantaneu”, a afirmat Rob Hopkin.

Citește și: Nicușor Dan, mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce edilul a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei: „Un oraș complex, restanțe deja istorice”

Citește și: Glen De Boeck, una dintre personalitățile marcante ale fotbalului belgian, a murit la 54 de ani

Tiegan avea patru frați, Brogan, 24 de ani, Callum, 17 ani, și Alisha, 18 ani, precum și patru frați vitregi. Alisha a lansat o petiție online pentru a sensibiliza publicul cu privire la riscurile asociate provocărilor de pe social media, pledând pentru includerea acestora în curriculumul obligatoriu al școlilor.

Petiția, intitulată „Impuneți avertismente pe produsele cu solvenți și educați cu privire la riscuri” urmărește, de asemenea, să asigure etichete de avertizare mai vizibile pe produsele cu risc de abuz.

„Ceea ce ne dorim cu toții de la petiția pe care Alisha a creat-o este ca avertismentele de pe solvenți să fie mai vizibile și să devină lege ca spray-urile de deodorant să avertizeze specific despre pericolul inhalării. De asemenea, ne-am dori ca pericolele social media și ale tendințelor – nu doar chroming, ci și altele, cum ar fi provocarea black-out – să fie predate în școli ca materie propriu-zisă; nu doar trecute superficial”, a mai spus tatăl vitreg al adolescentei care și-a pierdut viața.

Sursă foto:

Urmărește-ne pe Google News