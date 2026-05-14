Cristi Chivu, imagine de colecție cu soția și fiicele lui, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter Milano

Cristi Chivu, imagine de colecție cu soția și fiicele lui, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter

Cristi Chivu a demonstrat încă o dată că succesul vine din muncă, pasiune și susținere necondiționată din partea celor dragi. După ce a condus echipa Inter Milano la câștigarea Cupei Italiei cu 2-0 împotriva celor de la Lazio, chiar pe Stadio Olimpico din Roma, antrenorul român a oferit un moment de o emoție aparte: și-a îmbrățișat soția, Adelina, și fiicele, Natalia și Anastasia, în fața miilor de suporteri. Această imagine de familie a fost surprinsă de toți cei prezenți, subliniind legătura puternică dintre succesul profesional și sprijinul personal.

Victoria lui Inter a fost dublu sărbătorită, având loc la doar 10 zile după ce echipa a cucerit titlul în Serie A. După fluierul final al arbitrului Marco Guida, Stadio Olimpico a devenit scena unei celebrări de neuitat. Pe gazon, alături de jucători și staff, au pășit și familiile acestora, transformând terenul într-un loc al bucuriei colective. Adelina, însoțită de fiicele Natalia și Anastasia, dar și de sora lui Cristi Chivu, a fost alături de antrenor pentru a împărtăși această victorie memorabilă.

Beppe Marotta, patronul lui Inter, l-a felicitat pe Cristi Chivu

Această dublă victorie – titlul de campioană în Serie A și Cupa Italiei – a marcat o revenire spectaculoasă pentru Inter Milano, mai ales după un sezon dificil în 2024. Președintele clubului, Beppe Marotta, nu a ezitat să-l felicite pe Chivu pentru impactul său remarcabil de la preluarea echipei în vara anului 2025. „Chivu a făcut bine să pună totul la loc și am urcat din nou. Acum că au sosit aceste două trofee, rămâne un regret. Liga Campionilor este singura bilă neagră”, a declarat Marotta pentru FC Inter News.

Atmosfera festivă de pe stadion a fost o reflecție a determinării și efortului susținut al echipei și al antrenorului lor. În doar câteva luni la cârma echipei, Cristi Chivu nu doar că a reușit să reconstruiască încrederea jucătorilor, dar a și dus clubul pe culmile succesului. Povestea sa este una inspirațională, demonstrând că, atunci când pasiunea și sprijinul familiei merg mână în mână, imposibilul devine posibil.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

