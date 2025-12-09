O influenceriță de 26 ani a murit la scurt timp după ce a născut. A lăsat în urmă doi băieți gemeni

O influenceriță în vârstă de 26 de ani a încetat din viață la scurt timp după ce i-a adus pe lume pe gemenii ei. Soțul acesteia a anunțat trista veste pe rețelele de socializare, moment în care i-a rugat urmăritorii ei să se roage pentru sufletul ei.

O influenceriță a murit la scurt timp după ce a născut

Influencerița Pyari Maryam a murit la scurt timp după ce a născut gemeni, a anunțat soțul său, Ahsan Ali, pe rețelele sociale. Potrivit DailyMail, Maryam a adus pe lume doi băieți, înainte de a-și pierde viața. Tragedia vine la doar două luni după ce o altă influenceriță cunoscută, Stacey Warnecke, a murit în timpul nașterii.

Într-o declarație tradusă în engleză, publicată de Us Weekly, Ahsan Ali a scris: „Într-adevăr, lui Allah îi aparținem și la El ne vom întoarce. Draga mea Maryam a trecut în neființă”.

El a adăugat: „Toată lumea este rugată să se roage ca Allah, Domnul Onorii, să o ierte și să o ridice la ceruri”.

Declarația a fost însoțită de emoticoane care exprimau tristețe și mâini în rugăciune, precum și două fotografii ale regretatei sale soții.

Într-una dintre imagini, Maryam zâmbea blând, purtând un hijab, iar în cealaltă apărea întinsă pe un pat de spital, îmbrăcată într-un halat de spital, având un tub de ventilator atașat la gură. Într-o postare ulterioară pe Instagram Stories, Ali a împărtășit o fotografie a gemenilor lor, la scurt timp după naștere. Cei doi bebeluși erau așezați unul lângă celălalt pe pături, purtând pijamale cu desene cu ursuleți, iar fețele lor erau acoperite cu emoticoane în formă de inimă.

„Micuții sunt complet sănătoși”, a scris Ali în legenda postării, conform unei traduceri.

„Vă rog să evitați răspândirea zvonurilor false și să vă rugați pentru draga noastră Maryam”, a adăugat el.

Citește și: Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, vizat de un nou proces. Judecătorii îi vor stabili soarta înainte de Crăciun

Citește și: Rebel Wilson și Ramona Agruma vor deveni mame pentru a doua oară. Soția actriței este însărcinată

Maryam era celebră pe TikTok

Maryam și Ali erau activi pe mai multe platforme de social media, inclusiv Instagram, TikTok și YouTube, unde împărtășeau momente din viața lor. Ultimul videoclip al cuplului pe YouTube a fost postat cu 11 zile înainte de tragedie, iar acesta a atras numeroase comentarii de condoleanțe din partea fanilor.

În ultimele luni, Ali împărtășise în videoclipuri pe YouTube detalii despre complicațiile de sănătate ale soției sale. Într-un videoclip din august, intitulat „Need Prayers For My Health || Again Hospital”, cuplul a menționat problemele de sănătate ale lui Maryam.

Citește și: Anda Adam, apariție controversată. Fotografia care i-a făcut pe fani să reacționeze dur. Ce i-au reproșat vedetei

Citește și: Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, surprinsă lângă bradul de Crăciun al familiei. Imagine rară cu micuța Josephine

Moartea lui Maryam vine la scurt timp după tragedia influenceriței Stacey Warnecke (născută Hatfield), care a murit pe 29 septembrie în urma unei complicații extrem de rare apărute după o naștere la domiciliu.

Potrivit unei declarații a soțului ei îndurerat, Nathan Warnecke, Stacey a reușit să-și țină în brațe fiul nou-născut, Axel, însă a avut parte de această bucurie doar pentru câteva momente înainte de a-și pierde viața.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News