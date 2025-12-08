Anda Adam, apariție controversată. Fotografia care i-a făcut pe fani să reacționeze dur. Ce i-au reproșat vedetei

Anda Adam a stârnit un val de critici după ultima postare de pe Instagram. Vedeta a postat o imagine artistică cu ea, îmbrăcată sexy și întinsă în zăpadă. Imaginea a stârnit adevărate controverse, iar fanii au început să îi reproșeze lucruri.

Anda Adam, fotografie sexy în zăpadă

Anda Adam a fost întotdeauna o apariție sexy și deloc de neglijat. Vedeta și-a etalat dintotdeauna formele și a investit în costumația de pe scenă, în videoclipurile pieselor sale și în imaginea sa în general.

Citește și: Anda Adam, ceartă cu producătorii „Asia Express”. Vedeta acuză un montaj nefavorabil: „Știi cât de tare contează cum se montează?”

De data aceasta, fanii au avut câteva reproșuri după ce cântăreața a postat o imagine în care apare îmbrăcată într-o rochiță tricotată scurtă, o pereche de cizme cu blană și o pereche de căști pufoase pentru urechi. Ea a făcut fotografia așezată în zăpadă, iar fanii au reacționat rapid, după ce au observat că Anda Adam arată vizibil mai slabă și fotografia este plină de filtre.

Nu este prima oară când vedeta apelează la filtre și artificii pentru a afișa un ten mai uniform sau un corp mai slab. Fanii au văzut acest lucru și au criticat-o.

„Ce mult ai slăbit!! Arăți top în Photoshop. Nu că nu ai fi și în realitate”, „De ce te transformi așa? Ți-e rușine cu tine?”, „Toate duceți photoshop-ul la extrem (…) Vârsta își spune cuvântul”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care urmăritorii i le-au lăsat Andei Adam.

Cum le-a răspuns fanilor care au criticat-o la Asia Express

Anda Adam a răspuns criticilor legate de greutate sa și a ținut să le spună fanilor câteva kilograme are.

Citește și: De ce nu se suportă Anda Adam și Mara Bănică. Ce s-a întâmplat între ele, în anul 2013

Artista s-a filmat la sală și a spus că are 65 de kilograme, însă greutatea sa ideală ar fi undeva la 55-56 de kilograme.

Pentru că merge la sală, Anda Adam a precizat că atunci când este la dietă și urmează programul de definire, corpul ei arată complet diferit.

În plus, a mai spus ea, televizorul adaugă 10 kilograme, motiv pentru care a părut la Asia Express mai puțin în formă decât este cu adevărat.

„întotdeauna la TV mai adăugați 10 kilograme peste greutatea pe care o au cei care apar la televizor. Știu foarte bine cum arăt. Cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe femei și nu o să dau curs comentariilor voastre, pentru că nu am de ce.

Citește și: Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică: „Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall”

Eu știu mai bine cine sunt eu în realitate, iar ce vedeți voi la TV contează foarte mult și în funcție de cum se montează. Să nu credeți că celelalte echipe nu s-au enervat, nu au înjurat, nu s-au crizat… numai că nu întotdeauna se montează chiar tot”, a explicat vedeta.

Urmărește-ne pe Google News