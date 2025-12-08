Anda Adam, apariție controversată. Fotografia care i-a făcut pe fani să reacționeze dur. Ce i-au reproșat vedetei

Anda Adam a stârnit un val de critici după ultima postare de pe Instagram. Vedeta a postat o imagine artistică cu ea, îmbrăcată sexy și întinsă în zăpadă. Imaginea a stârnit adevărate controverse, iar fanii au început să îi reproșeze lucruri.
Anda Adam a fost întotdeauna o apariție sexy și deloc de neglijat. Vedeta și-a etalat dintotdeauna formele și a investit în costumația de pe scenă, în videoclipurile pieselor sale și în imaginea sa în general.
De data aceasta, fanii au avut câteva reproșuri după ce cântăreața a postat o imagine în care apare îmbrăcată într-o rochiță tricotată scurtă, o pereche de cizme cu blană și o pereche de căști pufoase pentru urechi. Ea a făcut fotografia așezată în zăpadă, iar fanii au reacționat rapid, după ce au observat că Anda Adam arată vizibil mai slabă și fotografia este plină de filtre.
„Ce mult ai slăbit!! Arăți top în Photoshop. Nu că nu ai fi și în realitate”, „De ce te transformi așa? Ți-e rușine cu tine?”, „Toate duceți photoshop-ul la extrem (…) Vârsta își spune cuvântul”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care urmăritorii i le-au lăsat Andei Adam.
Artista s-a filmat la sală și a spus că are 65 de kilograme, însă greutatea sa ideală ar fi undeva la 55-56 de kilograme.
Pentru că merge la sală, Anda Adam a precizat că atunci când este la dietă și urmează programul de definire, corpul ei arată complet diferit.
În plus, a mai spus ea, televizorul adaugă 10 kilograme, motiv pentru care a părut la Asia Express mai puțin în formă decât este cu adevărat.
„întotdeauna la TV mai adăugați 10 kilograme peste greutatea pe care o au cei care apar la televizor. Știu foarte bine cum arăt. Cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe femei și nu o să dau curs comentariilor voastre, pentru că nu am de ce.
Eu știu mai bine cine sunt eu în realitate, iar ce vedeți voi la TV contează foarte mult și în funcție de cum se montează. Să nu credeți că celelalte echipe nu s-au enervat, nu au înjurat, nu s-au crizat… numai că nu întotdeauna se montează chiar tot”, a explicat vedeta.
