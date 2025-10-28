Anda Adam, ceartă cu producătorii „Asia Express”. Vedeta acuză un montaj nefavorabil: „Știi cât de tare contează cum se montează?”

Anda Adam a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat, la „Asia Express”. Invitată în podcastul lui Bursucu, artista a adus mai multe acuzații echipei de producție a emisiunii.

Anda Adam, ceartă cu producătorii „Asia Express”

Anda Adam a fost intens criticată după participarea la „Asia Express”, unde a mers împreună cu soțul ei, Joseph Adam. Însă, artista spune că multe situații au fost interpretate greșit, subliniind că realitatea din spatele camerelor a fost mult mai complexă decât imaginile difuzate la televizor.

„Ce am observat, de la început, e că erau deja făcute niște bisericuțe. De la bun început am văzut că erau pe cumetrii. (…) Noi eram singurii rămași pe dinafară. Varianta ușoară de ales pentru votare clar eram noi. A fost mișto experiența, ceva ce nu poți cumpăra cu toți banii din lume. Nu conta, noi eram relaxați pe subiectul ăsta. După care au început, pe spiritul ăsta competițional, tot felul de înțepături. Probleme tehnice, comentarii deplasate în momente nepotrivite, lucruri care îți dau rău”, a spus Anda Adam în podcastul lui Bursucu.

Discuția privată ce nu trebuia difuzată la televizor

Artista a vorbit și despre unul dintre subiectele care au general cele mai multe controverse. În unul dintre episoade, Anda a fost prezentată despre persoane care s-ar fi autointitulat „cea mai vedetă” dintre concurenți”. Însă, ea spune că, de fapt, era vorba de o discuție privată ce nu era destinată difuzării.

„Asta e o chestie pe care, sinceră să fiu, nu am spus-o așa. Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli pe parcursul competiției. E o producție foarte grea. E ceva fenomenal. (…) A fost o frază pe care am discutat-o în afara camerelor, cu producția, dar având o lavalieră. Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am făcut afirmația asta în sensul că sunt o infatuată, vedeta vedetelor”, a povestit ea.

„În sensul că am văzut că la unii se aplicau niște lucruri, la noi, nu se aplicau. (…) Discuția a fost cu producția, ca să mă justific. Am zis: „Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?’. De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția”, a explicat Anda Adam.

Anda Adam, despre momentele dificile ce nu au fost difuzate

Anda Adam a povestit cum pe parcursul competiției a întâmpinat mai multe dificultăți, dar aceste secvențe nu au fost niciodată difuzate la televizor.

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște prebiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…) Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, a mai spus ea.

