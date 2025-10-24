Anda Adam, replici acide pentru Oana Zăvoranu, după confruntarea din tribunal. „A vrut să fie un fel de Dana Budeanu, dar a făcut-o de oaie!” Mesajul artistei după scandal

  MENIU  
Raluca Vițu
.

După un proces de calomnie care a durat luni de zile și a implicat mai multe vedete din România, Anda Adam a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre conflictul cu Oana Zăvoranu.

Artista a fost profund afectată de acuzațiile lansate de actriță în spațiul public, care au vizat nu doar imaginea ei, ci și copilul său minor. Într-un podcast recent, Anda Adam a povestit cum a trăit întreaga experiență și ce a simțit în fața atacurilor repetate.

„A început să se ia de copiii noștri. Copiii sunt minori”

În cadrul podcastului găzduit de Bursucu, Anda Adam a explicat că procesul nu a fost unul singular, ci a implicat mai multe persoane publice, printre care Alina Ceușan, Adelina Pestrițu și Oana Roman. „A fost un proces foarte mare. Am fost implicate 8 sau 9 – Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, eu, Oana Roman. Am fost multe. Oana Zăvoranu a și pierdut. O dăduse într-o zonă pe care nu o permite nimeni, începuse să se ia de copiii noștri. (…) Copiii sunt minori”, a declarat artista.

Judecătorii i-au dat câștig de cauză Andei Adam, obligând-o pe Oana Zăvoranu să plătească despăgubiri de 20.000 de lei pentru prejudiciul adus imaginii sale. Cu toate acestea, rănile provocate de atacurile publice nu au fost vindecate prin decizia instanței.

„A vrut să fie Dana Budeanu!”

Anda Adam a criticat dur stilul abordat de Oana Zăvoranu în propriul podcast, acuzând-o că a încercat să o imite pe Dana Budeanu, dar fără succes. „Eu cred că ea a vrut să fie un fel de Dana Budeanu, dar n-are nicio șansă. Despre ce vorbim? Dana Budeanu e Dana Budeanu, am încheiat subiectul. E prea șmecheră. Cred că ea a vrut să se ducă în zona aceea, dar a făcut-o de oaie”, a spus cântăreața.

Mai mult, Anda Adam a sugerat că Zăvoranu ar avea probleme psihice, afirmând că nu a încercat să o contacteze pentru o discuție, deoarece „nu ai ce să vorbești cu un om de genul”. „Când îți dai seama că omul are o problemă la cap, îl mai suni să îl întrebi de la ce ne-am luat? E clară treaba”, a adăugat ea.

Una dintre cele mai grave acuzații lansate de Oana Zăvoranu a fost legată de copilul Andei Adam. Artista a povestit cu revoltă cum actrița a postat imagini cu fiul ei, însoțite de comentarii denigratoare. „A zis că mi-am scos copilul la produs. Astea erau postările ei, cu poza copilului meu. Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”, a spus Anda Adam, vizibil afectată.

Scuzele venite prea târziu

După încheierea procesului, Oana Zăvoranu i-a trimis un mesaj în care și-a prezentat scuzele pentru comportamentul avut. Anda Adam a citit mesajul, dar a ales să nu răspundă. „A zis că și-a dat seama că a greșit foarte mult, că nu e ok ce a făcut, că a avut o perioadă în care a avut niște porniri pe care nici ea nu și le explică. L-am citit și atât. Asta nu poate șterge cu buretele tot ce a făcut ea și a spus despre copilul meu”, a încheiat artista.

Foto – Facebook / Instagram

