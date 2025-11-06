Asia Express 5 noiembrie 2025. Concurenții și-au scris scrisori, iar o echipă a fost eliminată înainte de marea finală

O echipă a fost eliminată în ediția 36 din Asia Express – Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025, chiar înainte de marea finală. Însă, înainte de cursa pentru ultima șansă, Irina Fodor a citit scrisorile pe care concurenții și le-au scris în timp ce au separați.

Concurenții și-au scris scrisori emoționante, la Asia Express 2025

În episodul din 5 noiembrie 2025 al emisiunii „Asia Express”, concurenții au trăit câteva momente emoționante. Ștefan Floroaică, Alexandru Ion, Karmen Simionescu, Olga Barcari, Anda și Joseph Adam și Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut ocazia să își exprime gândurile și sentimentele prin scrisori pe care le-au scris în momentul în care au fost separați.

„Aș vrea să ne relaxăm un pic și să ne distrăm, și să ne emoționăm, pentru că a fost o etapă grea și v-am despărțit și v-am pus să vă scrieți scrisori”, a spus Irina Fodor.

Astfel, prezentatoarea a citit cu voce tare scrisorile pe care concurenții și le-au scris. Iar printre cele mai emoționante a fost cea a Andei Adam pentru soțul ei, Joseph.

„Iubirea mea, sunt norocoasă că te sacrifici pentru mine și tura asta, dar măcar eu nu stau cu grijă că nu ești în siguranță. Nu cred că îndrăznește cineva să facă ceva necugetat pentru că știu cât de rău poți fi dacă e cazul. Sper doar să nu te cazezi la vreo domnișoară simpatică și singură, că poate mă întorc acasă fără tine”, a fost o parte a mesajului transmis de artistă.

„My love, mă bucur că am venit în această aventură cu tine. Nu aș fi rezistat altfel fără tine. Am ajuns atât de departe mulțumită înțelegerii și completării noastre. Suntem o echipă puternică. Tu agitație și anxietate, iar eu cu calm și organizare. Mă bucur că te am doar pentru mine de când am plecat de acasă”, i-a scris la rândul lui, Joseph, soției sale.

Ștefan Floroaica, emoționat de mesajul lui Alex Ion

În continuare, Ștefan Floroaica i-a adresat un mesaj amuzant lui Alexandru Ion: „Dragă Alex Ion, este pentru prima oară când mă surprind scriind o scrisoare pentru un bărbat, și nu pentru o femeie. Acum sincer, nu mi s-a făcut dor de tine. Mie mi-a prins bine proba asta, și sper că și ție”.

Pe de altă parte, colegul său a ales să îi scrie câteva rânduri pline de apreciere.

„Ștefane dragă, nu am nicio îndoială că o să te descurci senzațional. Ești nu doar un partener de nădejde, dar și un om bun care merită să fie fericit din toate punctele de vedere. Eu cred că ești demn de toată admirația și că toată lumea va vedea asta”, este o parte din scrisoarea actorului.

Într-o altă scrisoare, Karmen Simionescu i-a dedicat cuvinte pline de dragoste și recunoștință Olgăi Barcari.

„Iubirea mea Olga. Dumnezeu lucrează prin oameni, așadar consider că El te-a trimis la mine și a făcut în așa fel încât să rezistăm atât de mult în această cursă. Ești puternică și știi asta. A ta soră, Karmen.” Olga a răspuns cu aceeași afecțiune, spunând: „Iubirea mea, vreau să îți spun că mă bucur să am această experiență alături de tine. Am simțit dintotdeauna că ești o femeie puternică. Am descoperit în tine o prietenă cum și-ar dori orice om. Se pare că acum am o soră. Le-am rupt fâșul. Am dovedit că suntem puternice și drăgălașe”, a scris Karmen.

Scrisoarea lui Dan Alexa a fost cea care i-a amuzat pe toți. Acesta a ales să scrie câteva rânduri în stilul său inconfundabil: „Animalule, îmi e dor de tine. Mă bucură că trăiesc experiența asta alături de tine.”

Gabi Tamaș i-a răspuns în aceeași: „Dragă Dan, îmi pare rău pentru decizia luată de tine. Noi am ajuns la un hotel splendid și sunt singurul concurent care are pat, ceilalți dorm pe jos. Suntem și vom fi o echipă și la bine și la rău.”

Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express

După o noapte în care au avut cazare la hotel, concurenții au plecat la careu unde Irina Fodor a făcut calculul cartonașelor strânse. Astfel, cum au adunat cele mai multe puncte, Dan Alexa și Gabi Tamaș au devenit prima echipă care a intrat în etapa finala a competiției.

Celelalte trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă, una deloc ușoară. Aceștia au avut ocazia să intre în pielea unor artiști din Coreea de Sud, formându-și propria trupă de dans.

Echipele și-au ales un nume de scenă și au fost prezenți la o ședință foto pentru a realiza un poster promoțional. Mai mult, vedetele au mers în renumitul Seomun Market, unde au cumpărat accesorii potrivite pentru imaginea noii trupe.

Aventura a continuat cu o probă muzicală dedicată celui mai iubit cântăreț de folk-rock coreean, Kim Kwangseok. Perechile au ascultat una dintre piesele sale și au încercat să transcrie fonetic versurile, pentru ca apoi să le cânte și să descopere povestea din spatele cântecului ales.

Ultima misiunea pe care au avut-o de îndeplinit i-a pus într-o ipostază neașteptată. Concurenții au mers la Bronx Dance Studio, unde au avut parte de lecții intense de dans. După ce au învățat coregrafia, vedetele au început să danseze pe străzile din Coreea de Sud și să strângă cel puțin 50 de urmăritori pe contul de Instagram al trupei lor. Ultima pereche ajunsă la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă a părăsit emisiunea, iar aceasta este cea formată din Anda și Joseph Adam.

