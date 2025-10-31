Anda Adam a răbufnit la adresa producătorilor „Asia Express”. Ce a scos-o din sărite pe concurentă

Anda Adam a răbufnit la „Asia Express”, unde s-a certat mai întâi cu soțul ei, Joseph Adam, iar mai apoi cu producătorii emisiunii. Și soțul artistei s-a enervat când a văzut reacția acesteia.

Anda Adam, reacție nervoasă la „Asia Express”

Ultimul episod difuzat de Antena 1 din „Asia Express” a arătat-o pe Anda Adam în unul dintre cele mai tensionate momente ale sale. Deși a încercat să își păstreze calmul pe parcursul cursei pentru ultima șansă, la un moment dat artista a răbufnit. Mai întâi la adresa soțului ei, iar apoi supărarea sa s-a îndreptat spre producătorii show-ului.

Cursa pentru ultima șansă este cea mai lungă din întreaga etapă, punând la încercare limitele fizice și psihice ale concurenților. Anda Adam pare să fi atins aceste limite în episodul din 29 octombrie, când a reușit să îl scoată din sărite și pe soțul ei, cu agitația sa.

„M-am pus să beau și eu puțină apă. Mă disperi! Ce vrei să fac prima dată? Îți zic că vreau apă și tu mă cauți în geantă. Lasă-mă să beau apă! Ești disperată! Nu am văzut niciodată în viața mea. Toate vrei să le faci tu. Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”, a spus nervos, Joseph Adam.

Supărarea artistei s-a îndreptat spre producători

Mai târziu, starea de nervozitate a Andei s-a îndreptat spre producătorii emisiunii. Asta după ce I s-a atras atenția că nu are voie să oprească mașinile la autostop, pe trecerile de pietoni.

Potrivit legii din Vietnam privind traficul rutier, pietonii trebuie să traverseze rapid și drept, fără a se opri, întoarce sau bloca circulația. Încălcarea acestor reguli poate atrage amenzi între 60.000 și 100.000 VND (aproximativ 10 – 18 lei), iar în cazuri grave, chiar răspundere penală.

Dorind să oprească o mașină pentru a ajunge la următorul punct al misiunii, Anda Adam s-a enervat și a răbufnit.

„Unde să opresc? Pe Marte?! Nu am voie să opresc o mașină. Dar unde am voie să opresc o mașină? Unde? Sunt pe trecerea de pietoni, e verde… Trecea o mașină care putea să ne ia, dar ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri! Pe trecere nu pot să opresc, pe lateral nu pot să opresc, pe mijloc nu pot să opresc, dar unde pot să opresc?”, a spus Anda Adam nervoasă.

Sursă foto: Instagram

