Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează după șapte ani de mariaj. Fotomodelul a depus actele

Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează după șapte ani de mariaj. Fotomodelul a depus actele

Oana Savin
.

Angela Martini (39 ani) și Dragoș Săvulescu (52 ani) divorțează după șapte ani de mariaj. Cei doi au împreună un copil și totul părea să decurgă perfect în căsnicia lor, astfel că vestea a luat pe toată lumea prin surprindere.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au ajuns la divorț, după șapte ani de căsnicie. Cei doi au devenit, între timp, și părinții unui băiețel, dar în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate.

Potrivit TMZ, cea care a hotărât că vrea să își redobândească libertatea a fost chiar fotomodelul care în trecut a reprezentat Albania la Miss Universe.

Se pare că Angela Martini s-a prezentat deja la tribunal, unde a depus oficial actele de divorț. Potrivit documentelor, fotomodelul menționează ca 24 octombrie dată a separării, invocând „diferențe ireconciliabile” ca motiv al despărțirii.

Fotomodelul solicită custodia comună

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au împreună un fiu, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de 3 ani, iar fotomodelul solicită custodia legală și comună pentru acesta.

De asemenea, în documentele depuse la tribunal se arată că Angela vrea ca Dragoș să îi plătească pensie alimentară.

În urmă cu câțiva ani, Dragoș Săvulescu avea doar cuvinte de mulțumire pentru cea care încă îi este soție, declarându-se norocos că o are alături.

„În viața asta fiecare om, bărbat sau femeie, acum vorbim de bărbați. Un bărbat încearcă să-și găsească acea persoană lângă care să stea și care să fie pentru el totul. E foarte greu, sunt foarte puțini oameni norocoși, din experiența mea și a altora, a celor din jur, care au avut norocul să găsească acea persoană lângă care să simtă că nu mai au nevoie de nimeni. Ea (nr. soția lui) mi-a arătat că iubirea există, ea mi-a arătat că se poate să trăiești acele momente cu sinceritate”, spunea bărbatul la Antena Stars.

