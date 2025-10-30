Ana Ularu, dezvăluiri rare despre relația cu soțul ei, după ce au devenit părinți: „Suntem Raci”. Prezentatoarea „Trădătorii” și Marc Rissmann au un copil împreună / Exclusiv

Ana Ularu, prezentatoarea celui mai nou show de la Pro TV, „Trădătorii”, a oferit detalii rare despre cel mai important rol din viața ei, cel de mamă, într-un interviu pentru Unica.ro. Actrița și soțul ei, Marc Rissmann, au o fetiță pe nume Ezra împreună.

Ana Ularu, dezvăluiri rare despre relația cu Marc Rissmann, după ce au devenit părinți

Ana Ularu (40 de ani) se împarte cu succes între carieră și viața personală de când formează un cuplu cu soțul ei, actorul german Marc Rissmann (45 de ani). Cei doi au împreună o fetiță, Ezra, acum în vârstă de 4 ani și jumătate. Într-un interviu pentru Unica.ro, actrița ne-a mărturisit că nu-i este deloc greu să jongleze cu personalul și profesionalul.

„Nu consider că e greu deloc. Adică am lucrat dintotdeauna și mi-e a doua natură să lucrez foarte mult, să filmez în proiecte mari, în proiecte mici, să repet la teatru și tot așa. Iar rolul nou de mamă este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am un copil absolut incredibil de special și magic și fetița mea e super inteligentă. Sunt atât de mândră și de fericită. Este o bucurie să fiu mamă și îmi place la nebunie să fiu acolo pentru ea, să-i urmăresc creșterea și să descopăr lumea alături de ea”, a spus Ana Ularu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„Suntem Raci”

În cadrul aceluiași interviu, Ana ne-a spus cum s-a schimbat relația dintre ea și soțul ei, de când au devenit părinți.

„Cred că suntem mult mai uniți și suntem înnebuniți după ideea de familie, amândoi. Suntem Raci, suntem foarte familiști”, ne-a mărturisit.

Ana Ularu o ia pe fiica ei, Ezra, peste tot

Revenind la fiica ei, un lucru care o ajută pe Ana să fie prezentă atât în viața fetiței sale, cât și în diverse proiecte de cinema, TV sau teatru este faptul că o ia pe Ezra peste tot cu ea, inclusiv la filmările emisiunii „Trădătorii”. Noul show marca Pro TV are premiera în această seară, de la 21:30.

„Are patru ani și jumătate și îi place foarte mult. Aseară am trecut pe lângă o activare «Trădătorii» pe stradă și ea a spus: «Uite, mama. Trădătorii!». Ea se bucura foarte tare de costumele mele. (…) De fiecare dată când venea, ea se bucura că eu mai aveam nu știu ce pălărie cu o pană, nu știu ce trenă… Adică era mami prințesă și ea era toată numai o bucurie. (…) Vreau să trăiască experiențele acestea. Ea înțelege ce facem noi. Înțelege că din asta trăim și înțelege, în același timp, că noi ne facem meseria cu foarte multă iubire”, a mai mărturisit Ana Ularu, în exclusivitate pentru VIVA!.

