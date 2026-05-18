Rareș Cojoc, primele declarații despre divorț. Dansatorul a dezvăluit că nu și-a dorit să se despartă de Andreea Popescu: „Nu s-a terminat din cauza mea”

Rareș Cojoc a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul spune că nu și-a dorit niciodată să divorțeze de mama copiilor săi, aceasta fiind însă decizia ei.

Rareș Cojoc, dezvăluiri despre divorțul de Andreea Popescu

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat după 10 ani de căsnicie. Cei doi s-au separat la notar și au ales să rămână în termeni buni de dragul celor trei copii ai lor. Dacă până acum dansatorul a păstrat tăcerea în ceea ce privește motivul din spatele despărțirii, invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, acesta a spus ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise.

Potrivit campionului mondial la dans, cea care și-a dorit divorțul a fost Andreea Popescu care ar fi încetat să mai aibă sentimente față de soțul ei. Totuși, acesta spune a făcut tot posibilul pentru a-și salva căsnicia.

„La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu există sentimente și nu există reciprocitate, bineînțeles cred că a fost treaba mea să mă retrag, să fac un pas înapoi. Este normal. Nu cred că un om trebuie sau merită să trăiască într-o căsnicie, într-o relație, fără a fi iubit, doar de dragul copiilor sau pentru că la un moment dat și-au jurat iubire eternă”, a declarat Rareș Cojoc în podcastul „Acasă la Măruță”.

Dansatorul nu se aștepta ca Andreea Popescu să îi ceară divorțul

Rareș Cojoc mărturisește că a fost luat prin surprindere de dorința soției sale de a pune capăt mariajului lor de un deceniu.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a explicat el.

„La mine iubirea nu se consumase! Niciodată nu am crezut că… Bineînțeles, au fost probleme între noi, ca în orice căsnicie până la urmă, adică ca în orice căsnicie și lucru în viața asta. Nu cred că există cineva care a avut un parcurs liniar, în sport, în business, în viață. Până la urmă, cred că există suișuri și coborâșuri, chestii la care trebuie să te adaptezi ca și fire umană. Eu nu am crezut că se poate ajunge în acest punct, în punctul în care ea să nu fie fericită, să nu se simtă iubită, și, la rândul ei, să nu mă mai iubească absolut deloc. Adică să poată să mă iubească doar ca pe o persoană și nu ca pe un soț, un partener de viață. Eu o iubeam”, a mai spus dansatorul.

În același timp, Rareș Cojoc a precizat că, pentru el, familia este cea mai importantă, subliniind faptul că s-a simțit dezamăgit după despărțirea de Andreea Popescu.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai spus campionul mondial la dans.

