  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Alexandra Căpitănescu, dincolo de lumina reflectoarelor. Cum este în viața de zi cu zi artista care a făcut România mândră. „Uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta!”

Alexandra Căpitănescu, dincolo de lumina reflectoarelor. Cum este în viața de zi cu zi artista care a făcut România mândră. „Uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alexandra Căpitănescu a făcut o țară întreagă mândră cu parcursul ei excepțional de la Eurovision, devenind rapid una dintre cele mai iubite și apreciate voci ale noii generații din România. Dincolo de energia explozivă pe care o degajă sub lumina reflectoarelor și de prezența scenică de neclintit, tânăra artistă a decis să își deschidă sufletul și să se arate așa cum este ea în realitate

Reprezentanta noastră la Eurovision 2026 a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre secretele din culise, despre legătura profundă cu băieții din trupă, dar și despre contrastul izbitor dintre timiditatea din viața de zi cu zi și personajul puternic care cucerește publicul de la primele acorduri.

Băieții din trupă, forța nevăzută din spatele vocii

Succesul Alexandrei la această ediție Eurovision nu este doar rezultatul calităților sale vocale excepționale, ci și al unei munci de echipă sudate în timp. Artista a ținut să sublinieze legătura specială pe care o are cu instrumentiștii care o însoțesc: Matei la bass, Bogdan la chitară, Luca la tobe și Thomas la clape. Legătura lor a început în urmă cu doi ani, dintr-o coincidență fericită orchestrată de o persoană dragă lor.

„Băieții sunt, într-adevăr, forța mea! Ne-am cunoscut datorită profesoarei mele de canto, Mădălina Cîrcotă, care ne-a adus împreună în urmă cu doi ani și căreia îi mulțumesc pe această cale. Există o chimie reală între noi și cred că asta se simte pe scenă. Noi suntem și prieteni în afara scenei și ne place să petrecem timp împreună”, a dezvăluit Alexandra Căpitănescu într-un interviu pentru Viva, arătând că prietenia lor a depășit granițele profesionale.

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”

Citeşte şi: Cine este femeia în alb din show-ul Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026 și ce semnificație are rolul ei

Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Elena Cârstea, mesaj ferm despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026: „Am ascultat cu atenție piesa”

Contrastul dintre scenă și lupta cu autocritica

Deși la televizor lasă impresia unei prezențe scenice de neclintit, Alexandra recunoaște că realitatea este cu totul alta atunci când reflectoarele se sting și cortina coboară. În viața privată, ea preferă liniștea și un cerc foarte restrâns de oameni, fiind o persoană care caută să își protejeze spațiul personal pentru a face față presiunii din industrie.

„Sunt mai introvertită decât par pe scenă. Scena este locul unde mă deschid complet, dar în viața de zi cu zi sunt mai rezervată și atentă la oamenii din jur, poate e doar o formă de a-mi conserva energia. Am un cerc restrâns de prieteni, dar foarte apropiați. Pun mare preț pe loialitate și sinceritate”, a mărturisit finalista Eurovision.

Pe lângă această latură retrasă, artista a vorbit și despre provocările interioare cu care se confruntă în încercarea de a atinge perfecțiunea interpretativă. Întrebată despre calitățile și defectele care îi influențează parcursul, ea a identificat o trăsătură care uneori devine o piedică.

„Cred că sunt perseverentă și empatică, dar uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta”, a completat ea cu sinceritate.

alexandra-capitanescu-finalista-din-echipa-tudor-chirila-de-la-vocea-romaniei-7IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Cum își controlează emoțiile înainte de show

Fiecare urcare pe scenă aduce cu sine o încărcătură psihologică uriașă, mai ales într-o competiție de anvergura Eurovision. Alexandra Căpitănescu a dărâmat mitul conform căruia artiștii mari scapă definitiv de trac, explicând că secretul nu este eliminarea emoțiilor, ci gestionarea lor corectă prin concentrare.

„Da, emoțiile există mereu. Nu cred că dispar vreodată. Nu am neapărat superstiții, dar am mici ritualuri care mă ajută să mă concentrez”, a explicat reprezentanta României.

Cu aceste mici ritualuri pregătite și cu echipa de suflet alături, Alexandra promite un spectacol memorabil în marea finală de sâmbătă seară, unde va încerca să aducă trofeul Eurovision acasă.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Miracolul logistic” cu care Arabia Saudită ocolește Strâmtoarea Ormuz: un convoi de 3500 de camioane a fost asamblat în 2 săptămâni
„Miracolul logistic” cu care Arabia Saudită ocolește Strâmtoarea Ormuz: un convoi de 3500 de camioane a fost asamblat în 2 săptămâni
Fanatik
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
GSP.ro
Iubita lui Daniel Bîrligea a dezvăluit obiceiul care i-a schimbat viața: „Nu este o experiență ușoară la început, dar merită din plin”
Iubita lui Daniel Bîrligea a dezvăluit obiceiul care i-a schimbat viața: „Nu este o experiență ușoară la început, dar merită din plin”
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
TV Mania
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Citește și...
Ce au scris maghiarii după ce Sepsi a promovat în SuperLiga României
Cum să economisești bani când toate se scumpesc. Tehnicile prin care poți reduce cheltuielile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”
Cine este femeia în alb din show-ul Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026 și ce semnificație are rolul ei
Elena Cârstea, mesaj ferm despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026: „Am ascultat cu atenție piesa”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”
Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”
Proiecte speciale
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf. Ce a făcut la Furnicuțele
Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf. Ce a făcut la Furnicuțele
Horoscop 17 mai 2026. Mercur în Gemeni. Blocajele emoționale și financiare se dizolvă. O zodie își ia soarta în mâini și începe un nou capitol
Horoscop 17 mai 2026. Mercur în Gemeni. Blocajele emoționale și financiare se dizolvă. O zodie își ia soarta în mâini și începe un nou capitol
Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”
Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”
Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”
Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”
Ahmed s-a întors în "Casa iubirii". Reacția fostei iubite, Veronica, i-a lăsat mască pe fani: "Ți-ai găsit altul!"
Ahmed s-a întors în "Casa iubirii". Reacția fostei iubite, Veronica, i-a lăsat mască pe fani: "Ți-ai găsit altul!"
Observator News
Cei mai simpatici "angajaţi" de la Cota 2000 îşi caută stăpân. Povestea celor 8 căţei ai muntelui
Cei mai simpatici "angajaţi" de la Cota 2000 îşi caută stăpân. Povestea celor 8 căţei ai muntelui
Libertatea pentru Femei
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimentul banal care poate scădea riscul de Alzheimer, potrivit cercetătorilor. Conține doi nutrienți esențiali pentru creier
Alimentul banal care poate scădea riscul de Alzheimer, potrivit cercetătorilor. Conține doi nutrienți esențiali pentru creier
Principalele alimente pe care un chirurg cardiac le asociază cu infarctul. Nu grăsimea e de de vină întotdeauna
Principalele alimente pe care un chirurg cardiac le asociază cu infarctul. Nu grăsimea e de de vină întotdeauna
Atenție! Cele 6 escrocherii care îi lasă pe pensionarii români fără banii de pensie în 2026
Atenție! Cele 6 escrocherii care îi lasă pe pensionarii români fără banii de pensie în 2026
Cele mai sănătoase 10 alimente din lume în 2026. Locul 1 este surprinzător: a obținut 97 puncte din 100
Cele mai sănătoase 10 alimente din lume în 2026. Locul 1 este surprinzător: a obținut 97 puncte din 100
TV Mania
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Alexandra Căpitănescu, poziție strategică în Finala Eurovision 2026! Pe ce loc intră România în concurs și de ce pariorii sunt în extaz
Alexandra Căpitănescu, poziție strategică în Finala Eurovision 2026! Pe ce loc intră România în concurs și de ce pariorii sunt în extaz
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Libertatea
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton