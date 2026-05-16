Alexandra Căpitănescu, dincolo de lumina reflectoarelor. Cum este în viața de zi cu zi artista care a făcut România mândră. „Uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta!”

Alexandra Căpitănescu a făcut o țară întreagă mândră cu parcursul ei excepțional de la Eurovision, devenind rapid una dintre cele mai iubite și apreciate voci ale noii generații din România. Dincolo de energia explozivă pe care o degajă sub lumina reflectoarelor și de prezența scenică de neclintit, tânăra artistă a decis să își deschidă sufletul și să se arate așa cum este ea în realitate

Reprezentanta noastră la Eurovision 2026 a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre secretele din culise, despre legătura profundă cu băieții din trupă, dar și despre contrastul izbitor dintre timiditatea din viața de zi cu zi și personajul puternic care cucerește publicul de la primele acorduri.

Băieții din trupă, forța nevăzută din spatele vocii

Succesul Alexandrei la această ediție Eurovision nu este doar rezultatul calităților sale vocale excepționale, ci și al unei munci de echipă sudate în timp. Artista a ținut să sublinieze legătura specială pe care o are cu instrumentiștii care o însoțesc: Matei la bass, Bogdan la chitară, Luca la tobe și Thomas la clape. Legătura lor a început în urmă cu doi ani, dintr-o coincidență fericită orchestrată de o persoană dragă lor.

„Băieții sunt, într-adevăr, forța mea! Ne-am cunoscut datorită profesoarei mele de canto, Mădălina Cîrcotă, care ne-a adus împreună în urmă cu doi ani și căreia îi mulțumesc pe această cale. Există o chimie reală între noi și cred că asta se simte pe scenă. Noi suntem și prieteni în afara scenei și ne place să petrecem timp împreună”, a dezvăluit Alexandra Căpitănescu într-un interviu pentru Viva, arătând că prietenia lor a depășit granițele profesionale.

Contrastul dintre scenă și lupta cu autocritica

Deși la televizor lasă impresia unei prezențe scenice de neclintit, Alexandra recunoaște că realitatea este cu totul alta atunci când reflectoarele se sting și cortina coboară. În viața privată, ea preferă liniștea și un cerc foarte restrâns de oameni, fiind o persoană care caută să își protejeze spațiul personal pentru a face față presiunii din industrie.

„Sunt mai introvertită decât par pe scenă. Scena este locul unde mă deschid complet, dar în viața de zi cu zi sunt mai rezervată și atentă la oamenii din jur, poate e doar o formă de a-mi conserva energia. Am un cerc restrâns de prieteni, dar foarte apropiați. Pun mare preț pe loialitate și sinceritate”, a mărturisit finalista Eurovision.

Pe lângă această latură retrasă, artista a vorbit și despre provocările interioare cu care se confruntă în încercarea de a atinge perfecțiunea interpretativă. Întrebată despre calitățile și defectele care îi influențează parcursul, ea a identificat o trăsătură care uneori devine o piedică.

„Cred că sunt perseverentă și empatică, dar uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta”, a completat ea cu sinceritate.

Cum își controlează emoțiile înainte de show

Fiecare urcare pe scenă aduce cu sine o încărcătură psihologică uriașă, mai ales într-o competiție de anvergura Eurovision. Alexandra Căpitănescu a dărâmat mitul conform căruia artiștii mari scapă definitiv de trac, explicând că secretul nu este eliminarea emoțiilor, ci gestionarea lor corectă prin concentrare.

„Da, emoțiile există mereu. Nu cred că dispar vreodată. Nu am neapărat superstiții, dar am mici ritualuri care mă ajută să mă concentrez”, a explicat reprezentanta României.

Cu aceste mici ritualuri pregătite și cu echipa de suflet alături, Alexandra promite un spectacol memorabil în marea finală de sâmbătă seară, unde va încerca să aducă trofeul Eurovision acasă.

