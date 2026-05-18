Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a reprezentat România la Eurovision 2026, unde a obținut locul 3 cu piesa „Choke me”. Însă, nu mulți își amintesc că artista a apărut pentru prima dată la televizor în anul 2014, în emisiunea „Next Star”, prezentată de Dan Negru.

Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani

Alexandra Căpitănescu a scris istorie la Eurovision 2026, după ce a cucerit un binemeritat loc 3 cu show-ul realizat alături de Emil Rengle. Dar vocea inconfundabilă a Alexandrei a mai fost auzită pe micile ecrane înainte de Eurovision, dar și de „Vocea României”. Artista a fost admirată de telespectatori în anul 2014, când urca pe scena „Next Star”.

Avea doar 11 ani și întreaga țară a fost fascinată de vocea impresionantă și puternică a tinerei care peste ani avea să cucerească toată Europa.

Acum, Dan Negru a rememorat apariția Alexandrei Căpitănescu în emisiunea sa, la scurt timp după performanța acesteia la Eurovision 2026.

„Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision. Bulgarii care au trecut anul ăsta la moneda euro și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu’ e în pixu’ lu’ Isărescu”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Citește și: Ce decizie a luat Oana Roman în privința fiicei sale: „Iza este sub supraveghere medicală”. Și vedeta urmează același tratament

Citește și: Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”

Primul mesaj al artistei după finala Eurovision

În finala Eurovision 2026 de la Viena, România a primit 232 de puncte din partea publicului, unul dintre cele mai mari punctaje de la televot. Țara noastră nu a câștigat niciodată competiția, însă a obținut de două ori locul trei în 2005 și 2010.

După încheierea concursului muzical, Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj pe rețelele sociale, unde a publicat și câteva imagini din culise.

„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris artista pe Instagram.

Citește și: Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița. Clara Lia are două perechi celebre de nași: „Să trăiască familia, vă iubesc”

Citește și: Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”

De asemenea, Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj pentru fanii din Republica Moldova după ce juriul de peste Prut a acordat doar 3 puncte României la Eurovision, în timp ce publicul a acordat punctajul maxim de 12 puncte.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane”, a afirmat ea.

„Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a mai scris Alexandra Căpitănescu, care a ținut să îl felicite și pe Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, care s-a clasat pe poziția a 8-a.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, pe când concura la „Next Star”

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News