Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Leon, fiul lui Kamara, a trecut prin a noua operație la genunchi, mușchi și gambe, în martie, în Polonia. Cu costuri de 38.000 euro, recuperarea dureroasă l-a ajutat să facă primii pași cu orteze.

Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului

Kamara a vorbit deschis despre provocările uriașe întâmpinate de fiul său, Leon. Până la 12 ani, Leon a trecut prin nouă intervenții chirurgicale, ultima fiind o etapă crucială în lupta sa pentru a merge. Dezvăluirile emoționante ale cântărețului au fost făcute în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Operația a avut loc în martie, în Polonia, fiind concentrată pe genunchi, mușchii aductori și gambe. „A fost o operație la nivelul genunchilor, mușchilor aductori și ai gambelor. Ar mai fi trebuit să îi repoziționeze și gleznele, dar intervenția nu a făcut-o acum, fiindcă Leon ar fi trebuit să stea cu gleznele în ghips și era dificilă recuperarea”, a explicat Kamara. Cu toate acestea, rezultatele sunt promițătoare. Genunchii lui Leon au acum o extensie completă, iar, cu ajutorul ortezelor, băiatul a făcut primii pași.

Cheltuielile, însă, au fost copleșitoare. Costul total al operației, inclusiv transportul, a ajuns la 38.000 de euro. „Apoi, a fost și recuperarea de trei săptămâni, care a mai costat și ea, pentru că trebuia să te duci zilnic acolo, ora era de 300 sau 370 de lei convertit, destul de mult, nu e deloc ușor de susținut asemenea cheltuieli. Am avut noroc cu oameni speciali, care ne-au ajutat”, a declarat artistul, citat de WOWbiz.ro.

Citește și: Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”

Recuperarea: o luptă dureroasă și emoționantă

Deși operația a decurs bine, procesul de recuperare a fost extrem de dificil. Leon nu suporta să fie mișcat, iar fiecare procedură presupunea un efort emoțional uriaș pentru familie. „La început, era foarte greu să îl întorci de pe o parte pe alta, plângea foarte mult. Ce să vă spun, urla de durere”, a povestit Kamara.

Oana, fosta soție a cântărețului, nu a putut să asiste la durerea fiului lor și ieșea afară din salon. „Trebuia să stea unul dintre noi cu el, și acela eram eu, să îl încurajez, apoi venea ea și tot așa, făceam cu schimbul”, a adăugat Kamara. Cu răbdare și sprijin, Leon a început să facă progrese, iar familia continuă să îl motiveze la fiecare pas.

Kamara recunoaște că cel mai greu moment pentru el este să vadă filmulețe cu Leon atunci când nu poate fi alături de el. „Mie îmi e foarte dificil să-l văd pe filmulețe, când nu sunt acolo, când se chinuie și plânge, îmi e greu, dar când sunt cu el, uit de tot, fiindcă, atunci trebuie să îl motivez.”

Citește și: Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”

Leon, un exemplu de curaj și determinare

Un moment emoționant a fost când Oana i-a trimis o filmare cu Leon în verticalizator. „Dacă eram acolo, îl susțineam, îi spuneam, «hai Leon, hai că poți, tu ești Leon campionul», însă eram departe, și am văzut imaginile durerii. Când el i-a spus Oanei «mamă, eu nu mai pot să stau în verticalizator» și spunea asta plângând, Doamne, mi-au dat lacrimile”, a mărturisit Kamara.

Pentru Kamara, fiul său este un simbol al puterii și al dorinței de a depăși limitele. „E un copil atât de puternic și de deștept, să treacă prin atâtea și să facă tot posibilul să meargă, e ceva ce neimaginat. Îi mulțumesc atât de mult lui Dumnezeu că mi l-a dăruit. Leon este o binecuvântare pentru mine, pentru noi toți”, a concluzionat artistul, cu profundă recunoștință.

Leon a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, o afecțiune neurologică severă, caracterizată prin afectarea mișcărilor coordonate la nivelul tuturor celor patru membre, la scurt timp după ce s-a născut prematur, cu două luni înainte de termen, în iunie 2014. Afecțiunea lui a fost rezultatul unei erori medicale. „Afecțiunea lui a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la șase ore de la naștere, a făcut un stop cardio-respirator. De aici problemele”, a explicat Kamara în iunie 2021, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News