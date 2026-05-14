Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagine rară alături de fiul lor, de ziua lui: „Să ne trăiești, Alexandru!”

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au sărbătorit aniversarea fiului lor Alexandru, care a împlinit 7 ani. Momentul a fost marcat de o fotografie emoționantă și un mesaj plin de iubire din partea artistului.

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagine rară alături de fiul lor, de ziua lui

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au sărbătorit cu emoție cei 7 ani ai fiului lor, Alexandru, într-o zi plină de iubire și căldură. Momentul special a fost marcat de o fotografie de suflet, publicată de artist pe rețelele sociale, și de un mesaj simplu, dar profund. „… 7 ani! Să ne trăiești, Alexandru!“, a scris el.

Imaginea surprinde o scenă care vorbește despre dragoste necondiționată: Ștefan Bănică îl ține strâns în brațe pe micuțul Alexandru, iar Lavinia Pîrva îi înconjoară cu prezența sa caldă. Deși cuplul este cunoscut pentru discreția sa, acest moment oferă o privire rară în universul lor personal, unde familia este prioritatea absolută.

Ce spune Lavinia Pîrva despre al doilea copil

Cei doi formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz, iar povestea lor de dragoste durează de peste un deceniu. Lavinia Pîrva a dezvăluit într-o apariție la emisiunea „Xtra Night Show” câteva detalii despre maternitate și provocările de a fi mamă când ai un copil incredibil de activ. „Alexandru face cât 10. Depinde mult și de copil. Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie”, a mărturisit ea, citată de Spynews.

Alexandru Bănică are o soră și un frate mai mari, pe Ana Violeta Bănică, din fostul mariaj dintre Ștefan Bănică și Andreea Marin, și pe Radu Ștefan Bănică, din fosta relație a artistului cu Camelia Constantinescu.

Foto: Instagram

