Dragostea nu are vârstă, iar asta o demonstrează și Mel Gibson care, la vârsta de 70 de ani, își trăiește viața ca un adolescent. Îndrăgostit până peste cap de frumoasa actriță italiană Antonella Salvucci (44 ani), starul de la Hollywood nu s-a dezlipit o clipă de partenera lui, pe care a sărutat-o de fiecare dată când a avut ocazia, în timpul unei plimbări în Italia.

Mel Gibson, sărut pasional cu Antonella Salvucci

Mel Gibson părea complet îndrăgostit în timp ce se bucura de o seară romantică în Roma cu actrița italiană Antonella Salvucci. Cuplul îndrăgostit a fost extrem de afectuos în timpul unei cine intime la restaurant, înainte de a porni într-un tur nocturn al capitalei italiene.

Actorul și cineastul american a părut relaxat și afectuos alături de iubita sa. După ce au luat cina, cei doi îndrăgostiți au mers la faimosul punct de belvedere panoramic al Romei, Zodiac – cunoscut local drept „aleea îndrăgostiților” și un loc popular de întâlnire romantică pentru cupluri – unde au admirat împreună orizontul strălucitor al orașului din interiorul mașinii.

Pasiunea a continuat, deoarece s-au oprit mai târziu lângă emblematica fântână Fontanone de pe dealul Gianicolo, unde cei doi au fost văzuți sărutându-se pasional înainte de a se întoarce în cele din urmă la hotel.

Actorul s-a despărțit de curând de Rosalind Ross

Mel Gibson arăta grozav în blugi, cămașă și șapcă, în timp ce Antonella Salvucci, într-o salopetă sexy din piele, nu-și putea lua ochii de la el.

Actorul în vârstă de 70 de ani și tatăl a nouă copii trece printr-o perioadă dificilă după despărțirea de Rosalind Ross și moartea neașteptată a unui prieten apropiat, dar temperamentul italian îi readuce, se pare, o scânteie în ochi.

Mel Gibson și Rosalind Ross (35 ani) s-au despărțit la finalul anului trecut, după 9 ani de relație. Cei doi au împreună un fiu, Lars, în vârstă de 8 ani.

„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu frumos și vom continua să fim cei mai buni părinți posibili”, au precizat Gibson și Ross într-o declarație pentru People, la momentul respectiv.

Pe lângă Lars, Mel Gibson mai are opt copii mai mari, o fiică, Hannah, și șase fii (Christian, Edward, William, Louis, Milo și Thomas) cu fosta sa soție, Robyn Moore, și încă o fiică, Lucia, în vârstă de 16 ani, din relația cu pianista și compozitoarea Oksana Grigorieva, de care s-a despărțit în 2010.

