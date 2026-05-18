Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Bulgarii și-au primit răsplata!”. Ce spune prezentatorul despre locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dan Negru a lansat un atac dur la adresa Eurovision 2026, imediat după marea finală care a adus o bucurie imensă, dar și controverse aprinse în spațiul public din România. Dincolo de performanța remarcabilă a Alexandrei Căpitănescu, care a urcat țara noastră pe podiumul european, mesajul de o aciditate rară al cunoscutului prezentator TV a atras atenția internetului în ultimele ore.

Acesta a acuzat o puternică politizare a rezultatelor și o agendă ideologică eșuată, taxând dur direcția în care s-a îndreptat festivalul în ultimii ani.

De la puștoaica de la „Next Star” la podiumul european

România a reușit să obțină un onorabil loc 3 în finala din acest an, grație Alexandrei Căpitănescu și a interpretării piesei „Choke Me”. Artista a strâns un total de 296 de puncte, bucurându-se de o susținere masivă din partea publicului, de unde a primit nu mai puțin de 232 de puncte, în contrast evident cu cele doar 64 de puncte oferite de juriile naționale.

Dan Negru a reacționat imediat pe rețelele de socializare, amintindu-și de debutul artistei, pe care o cunoaște încă din perioada copilăriei, de pe vremea când aceasta pășea timid în lumina reflectoarelor.

„Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia, ‘femeia cu barbă’ câștiga Eurovision”, a remarcat prezentatorul TV, făcând o paralelă între începuturile muzicale ale Alexandrei și momentele de maximă controversă din istoria concursului.

Aluzii economice și politice la victoria Bulgariei

Pe lângă felicitările transmise reprezentantei României, Dan Negru nu a ezitat să taxeze deznodământul din acest an și să comenteze victoria vecinilor de la sud de Dunăre. Acesta a sugerat că rezultatul final ar fi strâns legat de deciziile geopolitice și economice majore de pe continent, făcând referire directă la guvernatorul Băncii Naționale a României.

„Bulgarii, care au trecut anul ăsta la moneda euro, și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu e în pixu lu Isărescu”, a scris cu ironie omul de televiziune, lăsând să se înțeleagă că trofeul muzical ar fi mai degrabă un instrument de recompensă politică în cadrul Uniunii Europene decât un premiu strict artistic.

Atac la fenomenul WOKE și declinul ideologic

Cea mai dură parte a discursului său a vizat însă transformările culturale prin care a trecut competiția în ultimul deceniu. Dan Negru consideră că Eurovision a fost confiscat de curente ultra-progresiste care au îndepărtat publicul tradițional, însă speră că actuala ediție marchează începutul unei reveniri la normalitate, deoarece vechiul model și-a dovedit limitele.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, ăla cu cancel culture, dărâmarea statuilor și budă comună pentru băieți și fete.

Citeşte şi: Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Tudor Chirilă a reacționat imediat

Citeşte şi: Dan Negru, atac acid la adresa lui Cristian Boureanu, după ipostazele controversate de la „Survivor”: „Omul era dezbrăcat și se certa cu unii pe acolo. După ce a condus țara!”

Citeşte şi: Cum arăta Dan Negru în tinerețe. Imaginea rară cu care și-a surprins fanii

Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat!”, a declarat fostul prezentator al preselecțiilor naționale.

Pentru a-și consolida argumentele împotriva toleranței extreme afișate pe scena festivalului, acesta a făcut apel la concepte filozofice și la mari gânditori români. El a invocat „paradoxul toleranței” formulat de Karl Popper, reamintind că „Dacă o societate este tolerantă fără limite, ea va ajunge să fie distrusă chiar de intoleranți”.

În încheierea manifestului său, Dan Negru a ales să citeze o frază celebră, profund critică la adresa societății contemporane, atribuită eseistului Octavian Paler, care sintetizează perfect viziunea sa asupra degradării valorilor culturale actuale: „Păcatul cel mai maior al societății moderne este că facem ca orice anormalitate să devină normalitate”.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News