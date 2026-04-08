Dan Negru, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: „E fake news. Noi ne pricepem cel mai bine să săpăm gropi… unii altora”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dan Negru a transmis un mesaj dur după ce Mircea Lucescu a murit. Prezentatorul a scris un mesaj despre felul în care România l-a tratat pe selecționer și a reamintit momentele speciale pe care le-a trăit alături de el, dar și ce a însemnat Mircea Lucescu pentru poporul român. Iată ce a transmis Dan Negru.

Dan Negru, despre știrea că Mircea Lucescu a murit: „E fake news”

O mulțime de personalități au reacționat la dispariția tragică a lui Mircea Lucescu. Sportivi, cluburi de fotbal din țară și din străinătate, personalități marcante și vedete au deplâns moartea antrenorului. Printre aceștia s-a numărat și Dan Negru. Inițial, acesta a postat un mesaj care i-a confuzat pe oameni.

E fake news știrea că a murit Mircea Lucescu. Nu mori când continui să trăiești în ceilalți”, a scris Dan Negru în mediul online.

Ulterior, el a revenit cu clip în care povestea cu Mircea Lucescu despre pasiune. Alături de filmuleț, celebrul prezentator a postat un mesaj despre cum l-au tratat românii pe Mircea Lucescu și ce lecție a primit poporul român.

„Țineți minte cum, în minutul ’90, Mircea Lucescu era un «boșorog depășit», iar în minutul ’94, când România a înscris cu Austria, devenise un «strateg desăvârșit». Ăștia suntem! Lucescu ne-a pus față în față cu noi… Poate ați uitat, dar Lucescu nici măcar nu era pe lista antrenorilor doriți la națională. Erau alții… Lecția lui arată că suntem o societate contra-selectivă în orice domeniu.

Am văzut, în orele astea, imagini cu «golurile de aur» ale fotbalului românesc, comentate de Cristian Țopescu. Adevărul e rușinos: eram la TVR, prin anii ’90, când pe Țopescu toată televiziunea îl susținea pentru funcția de director general. Nu doar că nu l-au numit, dar l-au și dat afară! Pentru că noi ne pricepem cel mai bine să săpăm gropi… unii altora. Știm cel mai bine să-i spunem lui Mircea Lucescu că e «boșorog» în minutul ’90 și să-l aplaudăm peste doar patru minute!

L-am întrebat pe domnul Lucescu ce îl mână în luptă. Răspunsul lui m-a convins că una e să trăiești mult și alta e să trăiești cu adevărat”, a scris Dan Negru în lângă clipul video.

Mircea Lucescu: „Când totul dispare, rămâne pasiunea”

Mircea Lucescu a fost întrebat de Dan Negru ce îl mână în luptă, iar răspunsul lui a fost unul sincer, simplu și clar.

„Pasiunea. Când totul dispare, rămâne pasiunea! Când speranțele dispar, când îți propui și nu reușești, ce te împinge să mergi mai departe? Pasiunea”.

Urmărește-ne pe Google News