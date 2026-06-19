Fiica lui Răzvan Lucescu, dărâmată de moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”

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Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat urme adânci în sufletele celor care l-au iubit și l-au apreciat. Familia regretatului selecționer încearcă să treacă peste durerea pe care dispariția acestuia a lăsat-o.

Momente triste pentru nepoata lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit în luna aprilie a acestui an. Mii de oameni s-au adunat să îi prezinte un ultim omagiu, iar dispariția lui se simte în continuare profund, în special pentru familie.

Clubul Dinamo București a lansat o carte de condoleanțe pentru regretatul selecționer, iar la eveniment a participat și Răzvan Lucescu, alături de alte nume importante.

Antrenorul a ținut un discurs emoționant și a vorbit despre cum se simte fiica lui, după ce a rămas fără bunicul ei.

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Pe 17 iunie, clubul Dinamo București a lansat la Muzeul Fotbalului din București o carte de condoleanțe pentru regretatul selecționer.

Răzvan Lucescu a fost prezent la eveniment și chiar a izbucnit în lacrimi încercând să vorbească despre perioada grea prin care trece întreagă familiei, în special nepoții lui Mircea Lucescu, care sunt extrem de afectați de dispariția acestuia.

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„Ieri, după-amiază, eram cu fata mea și îmi spunea cât de tare a suferit și că își amintea că nu poate trece peste această perioadă…În ultima vreme devenise pentru ea, dar și pentru Matei, ca un tată. Era prezent în viața lor, tuturor le este greu în acest moment. Relația ei cu copiii este una tensionată. Matei mi-a spus că se simte singur, că nu știe unde să se ducă când are nevoie de sfaturi”, a declarat Răzvan Lucescu.

Soția lui Răzvan Lucescu, profund afectată de moartea socrului ei

Antrenorul a vorbit și despre faptul că soției sale îi este greu să ducă doliul profund după moartea socrului ei, iar întreaga familie este profund afectată după evenimentul trist.

Dimineață, în drum spre serbarea de final de an a nepotului, am pus o melodie și soția mea a început să plângă. E un moment delicat, o perioadă complicată, dar știm foarte bine că nu suntem singuri. Este cursul normal al vieții, oamenii se duc, toți vom trece prin astfel de momente. E greu de acceptat, dar viața merge mai înainte. Vă mulțumesc mult tuturor, a mai adăugat el.

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