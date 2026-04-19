Dan Negru explică filosofia sa de parenting: „Evident că sunt schimbări. Încercăm să legăm o prietenie cu ei!" Principiile după care își crește adolescenții

Dan Negru a vorbit cu sinceritate despre rolul său de părinte și despre valorile după care își crește copiii, Dara și Bogdan. Prezentatorul de la „Jocul cuvintelor” spune că pentru el nu regulile stricte sunt esențiale, ci educația, echilibrul și un mediu în care iubirea să fie fundamentul tuturor deciziilor.

„Nu le impunem limite, au bunul‑simț al limitelor!”

Întrebat cât de greu îi este să stabilească limite pentru copiii săi, Dan Negru a explicat că acestea nu se impun peste noapte, ci se formează în timp, prin educație și încredere

„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină” – a spus Dan Negru, într-un interviu pentru viva.ro.

Prezentatorul spune că singura limită reală este iubirea:

„Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice. De asta limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei.”

Adolescența, o provocare pentru părinți

Dara a împlinit recent 16 ani, iar Bogdan este și el în aceeași etapă delicată. Dan recunoaște că adolescența vine cu schimbări, dar încearcă să transforme această perioadă într-o prietenie solidă cu copiii săi.

„Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți.”

Dara a lucrat o perioadă la cabinetul mamei sale, iar experiența pare să fi avut un impact pozitiv.

„Sper că și-a descoperit meseria, am văzut că îi plăcea ce face. E tare important să te simți bine zi de zi în viața ta și să fii împăcat cu meseria ta.”

Totuși, Dan Negru consideră că este prea devreme pentru ca cei doi adolescenți să-și aleagă o profesie.

„E prea devreme să spun că și-au ales o profesie. Îi las să-și trăiască adolescența liniștiți.”

Valoarea supremă: „Un om bun nu poate să fie învins niciodată”

Pentru Dan Negru, bunătatea este cea mai importantă lecție pe care o poate transmite copiilor săi.

„Eu cred că bunătatea e cea mai valoroasă calitate a unui om. Bunătatea dezarmează pe oricine și oricând. I-am învățat bunătatea, pentru că un om bun nu poate să fie învins niciodată.”

Despre bullying și presiunea numelui Negru

Deși fenomenul bullyingului este tot mai prezent în rândul adolescenților, Dan spune că ai lui copii nu s-au confruntat cu astfel de situații, în parte datorită faptului că i-a ținut departe de expunerea publică.

„Nu mi-au spus niciodată de vreo situație de bullying.”

Dara și Bogdan se înțeleg bine și au învățat să se sprijine reciproc.

„Au învățat că în viață se pot baza unul pe altul. Fac echipă bună deocamdată, la începutul vieții.”

Cele mai vândute colecții!
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
