Home > Vedete > De ce nu și-a făcut Dan Negru prieteni la locul de muncă: „N-am nicio treabă cu nimeni. Am antipatii și simpatii”
De ce nu și-a făcut Dan Negru prieteni la locul de muncă: „N-am nicio treabă cu nimeni. Am antipatii și simpatii”
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Dan Negru a vorbit despre motivul pentru care nu și-a dorit niciodată să își facă prieteni în domeniul în care a făcut carieră. El a știut mereu să delimiteze viața profesională de cea personală și nu a căutat niciodată să fie prieten apropiat cu colegii de breaslă. Iată de ce a considerat că este mai bine pentru el să nu aibă prieteni în televiziune.
„Uite, un hate pe care îl regăsesc în multe comentarii: mi se reproșează că am lucrat pentru Voiculescu, și nu doar eu am parte de hate-ul ăsta.
Nu e treaba mea, a lui Bănică, a Loredanei sau a lui Brenciu, care am lucrat la Antene, de unde are Voiculescu banii, așa cum nu e treaba lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, de unde au patronii arabi banii. E treaba statului.
„Mi se întâmplă de multe ori ca la anumite spectacole să fiu întrebat dacă sunt de acord să prezint cu X sau cu Y… N-am nicio treabă cu nimeni. Cred că asta m-a salvat în anii ăștia mulți de televiziune. Sigur că am antipatii și simpatii, dar cred că civilizația ne învață să le mascăm”, a mai spus Dan Negru.
Prezentatorul a adăugat că televiziunea este o afacere și amestecul cu prietenia nu este niciodată benefic.
„N-am amestecat televiziunea cu viața personală. Nu am avut niciodată prieteni la serviciu și nici nu am încercat să mă bazez pe prietenia vreunuia. Am avut colegi care mă sunau zilnic când puteam să le ofer ceva și apoi, când nu am mai avut ce să le ofer, nu m-au sunat niciodată. Televiziunea e o afacere și, ca orice afacere, amestecul cu prietenia nu e benefic”, a mai spus el.