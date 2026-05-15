Cum arăta Dan Negru în tinerețe. Imaginea rară cu care și-a surprins fanii

Dan Negru și-a surprins fanii din mediul online după ce a publicat pe Facebook o fotografie rară din tinerețe. Imaginea îl arată complet diferit față de apariția sobră și elegantă cu care publicul îl asociază astăzi. Cu plete, atitudine rebelă și un aer specific anilor ’80, prezentatorul TV a vorbit deschis despre perioada adolescenței sale, despre muzica rock și despre idealurile pe care generația lui le-a pierdut odată cu trecerea timpului.

Cum arăta Dan Negru în tinerețe

Fotografia publicată de vedetă a atras imediat atenția internauților, mai ales că puțini și-l mai amintesc pe Dan Negru în postura de adolescent rebel, pasionat de rock și influențat de spiritul anti-sistem al acelor ani. În mesajul care a însoțit imaginea, prezentatorul a făcut o paralelă între transformarea trupei Metallica, care a concertat pe 13 mai la București, și schimbările prin care a trecut generația sa.

Dan Negru a mărturisit că, în jurul anului 1990, făcea parte din primul fan club rock din România și că muzica formației Metallica reprezenta, la acea vreme, mai mult decât un simplu gen muzical. Era un simbol al libertății și al revoltei împotriva sistemului.

Dan Negru, de nerecunoscut în fotografia din adolescență

Imaginea postată de prezentator îl înfățișează cu părul lung și cu look-ul specific tinerilor rockeri din perioada comunistă. Fotografia are și o încărcătură emoțională puternică, mai ales prin mesajul sincer pe care vedeta l-a transmis urmăritorilor săi.

„Încercați să fiți liberi. Veți muri de foame! zicea Cioran. De asta, nu-i judecați pe Metallica. N-am fost la concert chiar dacă în cealaltă viață a mea, prin 1990, eram în primul fan club rock din țară… Generația mea a eșuat cot la cot cu Metallica”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Vedeta a continuat cu o analiză nostalgică și critică despre felul în care atât oamenii, cât și artiștii ajung să facă compromisuri odată cu trecerea anilor și apropierea de mainstream.

„Și noi și Metallica am crescut pe ruinele unor idealuri de care ne e rușine să ne mai amintim! Când Metallica a făcut pactul cu MTV-ul și radiourile, ne-am dus și noi, ca generație, în mainstream. Am găsit confortul…”, a precizat el.

Prezentatorul a făcut referire inclusiv la schimbarea de imagine a membrilor trupei din anii ’90, moment pe care îl compară cu transformarea întregii generații din care face parte.

„Prin ’96 s-au tuns, și-au pus sacouri, ba chiar și machiaj. Mai țineți minte eyelinerul de pe fața lui James Hetfield? Atunci au început să ne machieze și pe noi. Cot la cot cu Metallica”, a mai spus Dan Negru.

Mesajul nostalgic al prezentatorului a stârnit reacții puternice

Postarea lui Dan Negru a devenit rapid virală, iar mulți dintre cei care îl urmăresc au apreciat sinceritatea și nostalgia mesajului. Mulți s-au regăsit în povestea generației care a crescut cu idealuri mari, dar care, în timp, a ajuns să accepte compromisurile vieții moderne.

În textul său, prezentatorul tv a amintit și despre conflictul dintre Metallica și platforma Napster, considerat de mulți unul dintre cele mai controversate momente din istoria trupei.

„Apoi Lars Ulrich a dat în judecată Napster, platforma de file sharing de unde ultimii rockeri mai descărcau muzică gratis. Lars și milionarii lui au câștigat atunci. Era o lăcomie corporatistă și nu o apărare a drepturilor de autor, dar deja ne era frică să spunem asta”, a scris Dan Negru.

Vedeta consideră că exact în acel moment mulți oameni au început să renunțe la spiritul liber și la curajul de a spune ce gândesc cu adevărat: „Învățasem deja că nu e politically correct să spui ce gândești. Cot la cot cu Metallica!”

„Puștiul cu plete și idealuri” din anii ’80

În finalul mesajului său, Dan Negru vorbește despre adolescentul care era odinioară și despre felul în care timpul schimbă oamenii, chiar și atunci când aceștia au impresia că nu vor renunța niciodată la convingerile lor.

„Rockul adolescenței mele era anti-sistem. Uram miliardarii, ecologia mincinoasă, băncile, ideologiile, proiectele politice, sacourile și rucsacurile. Apoi am eșuat. Cot la cot cu Metallica…”, a continuat prezentatorul tv.

Dan Negru a încheiat cu una dintre cele mai personale mărturisiri din ultimii ani, făcând referire la fotografia din tinerețe publicată pe Facebook: „Metallica m-a ajutat să accept că idealurile sunt deșertăciuni poleite. Că eu, puștiul cu plete și idealuri din anii ’80 – cel din fotografie – într-o vreme în care și pletele, și idealurile erau interzise, n-am fost singurul care a renunțat la ele”.

Mesajul lui Dan Negru s-a încheiat cu celebrul citat atribuit lui Emil Cioran: „Încercați să fiți liberi. Veți muri de foame!”

Sursă foto: Facebook

