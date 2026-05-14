Ce va face Daniel Pavel după finalul Desafio: Aventura: „Am nevoie”. Momentele grele care nu s-au văzut la TV / Exclusiv

Finala Desafio: Aventura, pe 19 mai, la Pro Tv și Voyo. Daniel Pavel: „De departe cea mai dificilă situație a fost vremea tropicală. Cu uraganul ale cărui ploi musonice ne-au dat de lucru”

Pe 19 mai, la Pro TV și pe Voyo, se va difuza ultima ediție Desafio: Aventura, show-ul prezentat de Daniel Pavel. Acesta ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, ce nu s-a văzut pe TV, cum a trăit emoțiile alături de concurenți, dar și cum își va încărca bateriile după încheierea show-ului.

Se apropie finalul Desafio: Aventura, pe 19 mai, la PRO TV si pe VOYO — care a fost momentul în care ai simțit că acest sezon „explodează” cu adevărat?

Așa este, doar câteva episoade și îl vom lăsa pe Șarpele Naga al Thailandei și ale sale aventuroase probe pentru temerarii noștri concurenți, să se odihnească – puțin!

Am simțiț că va exploda – cum bine spuneți, în sufletele publicului, alături de echipa de proiect, încă din primele interacțiuni tropicale, la filmări, cu camera, jocurile și reality-ul bazat pe cele 3 axe: autenticitate, aspirațional și amuzament de care aminteam la startul proiectului.

Personal, încă de la avanpremiera din 4 ianuarie, o zi înainte de startul simultan, la PRO TV și pe VOYO, am văzut reacțiile protagoniștilor show-ului și ale colegilor din presă care știau cum livrăm și mi-am dat seama că va prinde.

Însă, cât și cum, s-a văzut ulterior pe rețelele sociale și în contactele mele directe cu oamenii – Marele Public, Lumea mea Bună cum o numesc dornică de un reality game show de calitate. Modul în care oamenii au adoptat un format cu totul nou, cu dezvoltări de situație inedite, personaje complet noi puse în valoare de o echipă care știe să lucreze cinematografic un reality show este într-adevăr extraordinar.

„Am această şansă ca prezentator de reality game shows să văd Concurenții de la faza primelor filmări, până la eliminare”

Din tot ce s-a văzut la TV și ce NU s-a văzut, care a fost cea mai grea situație de gestionat ca prezentator?

De departe cea mai dificilă situație a fost vremea tropicală. Cu uraganul ale cărui ploi musonice ne-au dat de lucru și au pus echipa în încordare maximă. Am mers la Concurenți, în tabăra lor din Pustiu, cu materiale de construcție pentru cā, furtuna de pe mare le afectase sever viața. Echipa Norocoşii au avut chiar acest ghinion și a însemnat mult și în planul inspirațional. Pentru că nu s-au lăsat doborâți și chiar au primit ajutorul adversarilor din joc.

Presa a vorbit mult despre tensiuni și alianțe. Tu, din interior, ai simțit că e mai mult strategie sau emoție autentică?

În mod cert, acest tip de emisiuni TV se numesc pentru un bun motiv – reality deoarece reflectă pe deplin viața modernă. Strategia de a gestiona emoțiile puternice, de a le converti în motivație de a continua în fiecare zi şi de a excela nu este oare ceva cu care suntem obișnuiți cu toții și în civilizație?! Cu atât mai mult în condițiile Desafio – jungla tropicală, lipsa telefonului ca și cordon ombilical cu grupul tǎu de suport de acasă. Si traiul alături de străini! Toate concură la starea de spirit generală, de supraviețuire şi croire a drumului spre finală.

Daniel Pavel: „Cele mai grele momente care mă forțează să mă recalibrez constant sunt eliminările lor din cursă”

Ai fost martor, asa cum e normal din postura de prezentator, la transformările concurenților — cine te-a surprins cel mai mult și de ce?

Am această şansă ca prezentator de reality game shows să văd Concurenții de la faza primelor filmări, până la eliminare. Si mai departe reinserția în civilizație, pe la diverse evenimente post-sezon. Transformările sunt cu adevărat spectaculoase. În special la cei mai tineri. Oțelirea privirii și aliajul trup-minte-vorba cumpătată, după o astfel de încercare a vieții, asumarea unui coeficient de notorietate – oamenii vin la poze cu ei. Si, mai presus de orice, familia lor, România lor intimă, care îi prețuiește și mai mult.

Cel puțin o vreme aceste efecte sunt palpabile și meritorii pentru câte au făcut în show. Depinde doar de ei să le convertească în monedă forte, și pe mai departe. Și, apropo de asta, Desafio: Aventura este singurul reality adventure game show unde Concurenții care ajung în ultimii 7 din cei 24 de la start pot încasa banii câștigați la luptele de recompense, de-a lungul show-ului. Și deja am asistat la această bucurie.

Există un moment în care ți-a fost greu să rămâi „neutru” ca prezentator?

Cele mai grele momente care mă forțează să mă recalibrez constant sunt eliminările lor din cursă. De aceea odată cu acest show am folosit la acest moment al poveștii, o anume formulă. „Dragă X, traseul destinului tău s-a reconfigurat.” Plecarea Concurenților survine, de cele mai multe ori, după ce au dat mult pe trasee și în narațiunea Desafio și atunci te desparți greu. Dar neutralitatea de tip Elveția m-a salvat întotdeauna din momentele grele, firești, ale unui astfel de show.

Daniel Pavel, prezentator Desafio: Aventura: „Autenticitate, Aspirațional și Super-amuzant”

Dacă ar fi să descrii sezonul acesta în 3 cuvinte care nu s-au spus încă în presă, care ar fi acelea?

În mod cert acestea ar fi: Autenticitate, Aspirațional și Super-amuzant.

Daniel Pavel din fața camerelor pare foarte controlat — cum e Daniel Pavel acasă, departe de adrenalină și competiție?

(râde – n.r.) Păi se termină vreodată show-ul?! Sunt, în general, super-conectat cu fenomenul emisiunilor pe care le prezint. Tocmai pentru că sunt reality show-uri extrem de populare și cu mare priză la public. Călătoresc mult prin țară și invariabil emisiunea este topic de sharing – discuții, fotografii, autografe și idei despre ce văd oamenii.

Apoi, am acest rol de centru al unui mic-gigantic univers familial, și mă simt smerit și împlinit. Un Daniel mult-fericit, când finele unei zile se îngemănează cu alta, în rugăciune, meditație, antrenament, întâlniri, scris & vorbit, și foarte mult iubit.

Mie mi se pare că sunt destul de rutinier și predictibil, ca program, când nu filmez. Insă după numărul de pași sau numărul de km făcuți cu mașina, când ne apucă, realizez paradoxul de a fi static în perpetuă mișcare.

„Am nevoie și eu de un reset total. Să revin pentru sezonul al doilea Desafio, în și mai bună formă”

După un sezon atât de intens, unde „fugi” ca să te reconectezi cu tine — liniște totală sau tot aventură?

Nu am planificat încă nimic însă da, am nevoie și eu de un reset total. De liniștea agitată a mareelor și de calmul aventuros al munților, văilor și pădurilor. Fără tehnologie – o utopie, fără conexiune umană – o blasfemie, fără agendă de lucru – o nebunie.

Însă, mă rog, să acționez ca o piesă de Șade, ca un smooth operator. Si să revin pentru sezonul al doilea Desafio, în și mai bună formă.

Foto: Pro TV

