Dr Cezar, eliminat de la Desafio: Aventura: “Eu am venit la această emisiune pentru experiența în sine, n-am avut o dorință atât de mare să câștig premiul cel mare” / EXCLUSIV

Dr Cezar Amititeloaie a părăsit Desafio: Aventura, show-ul marca Pro Tv, prezentat de Daniel Pavel. Concurentul a plecat din competiție cu capul sus, mulțumit de rezultatele sale și fără regrete.



Dr. Cezar Amititeloaie, medicul-sportiv care a intrat favorit la Desafio: Aventura, și a ieșit cu fractură la picior, vorbește deschis despre duel, regrete și promisiunea de revenire.

Duelul care a decis totul pentru Dr Cezar, la Desafio: Aventura

A venit fără strategie, fără obsesia trofeului și fără frică. Fractura la picior l-a oprit din drum mai devreme decât și-ar fi dorit, după cum ne-a declarat în interviul exclusiv pentru Unica.ro.

Cum ai trăit momentul duelului cu Dumbo și ce crezi că a făcut diferența în final?

A fost un moment foarte intens, însă eu personal nu am fost atât de motivat să câștig. Mi-am dorit să câștig, dar nu am avut o asemenea motivație, pentru că oricum, chiar dacă aș fi câștigat, mai rămâneam în competiție o perioadă scurtă.

Șansele să fi ajuns în finală erau mici din cauza accidentării. Puteam să joc anumite jocuri, dar la cele care ar fi implicat viteză… nemaiputând să alerg, nu aș fi avut cum să mă descurc.

Dumbo a fost foarte emoționat, chiar stresat, pentru că la astfel de jocuri de eliminare poți să pierzi din cauza unor mici detalii. Și mi-ar fi părut rău pentru el să părăsească competiția prematur. Era mult mai rău decât pentru mine, pentru că la mine lucrurile erau cumva clare, fractura la picior nu m-ar mai fi lăsat să avansez foarte mult în competiție.

Dar în timpul jocului am dat tot ce am avut mai bun. I-am spus și lui Dumbo: eu nu vreau să pierd intenționat. Dacă pierzi, aia e, asta e viața. Din fericire, el a reușit să mă bată pe bune!

„În momentul în care am suferit accidentarea și s-a pus verdictul la spital că e fractură, deja mă așteptam să plec curând”

Te așteptai să fii eliminat în acest punct al competiției?

În momentul în care am suferit accidentarea și s-a pus verdictul la spital că e fractură, deja mă așteptam să plec curând.

Nu neapărat chiar la acest joc, dar probabil 1-2 episoade aș mai fi stat. Deznodământul îmi era clar și știam că e foarte dificil să mai ajung în ultimii șapte sau să am vreo șansă, chiar dacă ajungeam acolo.

Ai fost considerat unul dintre favoriți. A pus asta presiune suplimentară pe tine?

În niciun caz. Nu am trăit jocul cu o presiune din acest sens. M-am bucurat de fiecare joc. Eu am venit la această emisiune pentru experiența în sine, nu neapărat să câștig și probabil că dacă am manifestat asta de la început, nici n-am câștigat, pentru că n-am avut o dorință atât de mare să câștig premiul cel mare cum au avut-o alți concurenți.

Eu am venit doar pentru experiență. Și experiența înseamnă de toate: înseamnă și momente plăcute, dar și momente mai puțin confortabile. Pe mine m-au îmbogățit toate felurile de experiențe. Așa că n-am trăit jocul cu presiune și cred că asta s-a văzut.

Dr Cezar: „Au fost, mare parte a parcursului meu acolo, persoane destul de dificile, dar am reușit să îmi păstrez calmul multe episoade”

Care a fost cel mai dificil moment din competiție, dincolo de acest duel?

Cel mai dificil (de fapt, singurul moment cu adevărat dificil) a fost accidentarea. Și pe final, micile discuții cu colegele de echipă, pentru că erau destul de stresante. Au fost, mare parte a parcursului meu acolo, persoane destul de dificile, dar am reușit să îmi păstrez calmul multe episoade.

Pe final însă, și pe fondul accidentării, eram mult mai nervos, bateriile s-au terminat și cumva mi-am ieșit puțin din starea mea de zen.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai face diferit în confruntarea cu Dumbo?

În confruntarea cu Dumbo n-aș face nimic diferit. Dar aș fi făcut ceva diferit în momentul votării Luizei: aș fi vrut să-l fi votat pe Prunea, pentru că Prunea a ieșit oricum după Luiza. E singurul lucru pe care l-aș fi făcut diferit în toată emisiunea. În rest, lucrurile au stat așa cum au stat și eu sunt foarte mulțumit.

Ce ai învățat despre tine în aceste luni petrecute în competiție?

Am învățat că pot să-mi păstrez calmul, reziliența și starea zen, că pot fi împăciuitor, înțelegător și susținător și că pot trece peste situațiile de disconfort.

Chiar mă adaptez foarte bine, n-am suferit absolut deloc din cauza mâncării sau că am dormit pe jos. Mi-a plăcut chiar.

Dr Cezar, eliminat de la Desafio: Aventura: „Am știut că Iuliana mă va vota, dar n-am avut nicio problemă cu asta. Am luat experiența ca atare și am lăsat lucrurile în voia sorții”

La satul pescăresc, stând mai mult în natură, m-am simțit în elementul meu. Jocurile au fost foarte frumoase pentru mine. Nu a fost o competiție foarte dificilă din punct de vedere fizic.

Fizic mi-aș fi dorit să continui, pentru că doream jocuri și mai grele. De aceea, îmi doresc să revin într-o astfel de emisiune, tocmai pentru a ajunge în partea de final, unde jocurile sunt mult mai dure.

Cum ți-au influențat colegii de echipă parcursul și strategia?

Mare parte am fost o echipă unită, ne-am înțeles foarte bine și asta s-a văzut în rezultate. Eu personal nu am avut nicio strategie. Probabil că asta m-a și eliminat prematur.

Am știut că Iuliana mă va vota, dar n-am avut nicio problemă cu asta. Am luat experiența ca atare și am lăsat lucrurile în voia sorții.

Poate data viitoare, dacă o să am un plan clar să câștig, o să-mi fac și strategii. Deocamdată, am venit să mă bucur de joc și să trăiesc această experiență fără alte gânduri.

„Slăbiciunea a fost aruncatul la țintă”

Care a fost punctul tău forte pe parcursul competiției, dar slăbiciunea?

Punctul forte a fost abilitățile fizice multiple: atât agilitate și viteză, cât și forță, și capacitatea de a face schimbări rapide și de a găsi soluții pe moment. Au fost multe jocuri în care am reușit să improvizez și să câștig tocmai din asta.

Slăbiciunea a fost aruncatul la țintă. Nu am fost cel mai slab, dar într-o competiție cu adversari redutabili — am jucat cu Vladimir, cu Rafa, cu Dumbo, cu Nadin, cu Delia — trebuie să excelezi la tot. Și acolo mai am de lucru.

Ce planuri ai după această experiență?

Să revin și să mă antrenez mai bine la aruncat la țintă. Să îmi îmbunătățesc abilitățile la care nu am excelat și să continui să îmi mențin și să îmi îmbunătățesc condiția fizică. Voi reveni pe ecrane mai devreme sau mai târziu.

Cum ai descrie experiența Desafio în trei cuvinte?

Joc. Bucurie. Viață.

Foto: Pro TV

