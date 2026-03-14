Sergiu Califar, eliminat de la Desafio: Aventura! „Am crezut sincer că voi leșina. Mi-a creat probleme și deviația de sept, nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie” / Exclusiv

Sergiu Califar a părăsit competiția Desafio: Aventura de la Pro Tv. Concurentul povestește, în interviul exclusiv pentru Unica.ro, ce greutăți a întâmpinat la proba care l-a eliminat, dar și cât l-a schimbat pe el, ca om, această experiență.

În timpul competiției, Sergiu Califar a simțit nu-și mai găsește locul abia după ce tensiunea în echipă a ajuns la cote de nesuportat. Conflictele din echipă l-au consumat și l-au făcut să-și dorească să nu mai tragă la capacitate maximă la Desafio: Aventura.

Sergiu Califar: „Aveam dureri puternice la coaste din cauza faptului că am dormit mult timp pe scândură. Iar la mâna stângă aveam o întindere care îmi limita serios mișcările”

Sergiu, după peste două luni în jungla din Thailanda, care a fost momentul în care ai simțit cu adevărat că nu mai poți și că aventura te-a dus la limită?

Momentul în care tensiunea din echipă a început să mă apese foarte tare. Sunt o persoană empatică și, din punct de vedere mental, conflictele mă consumă destul de mult. În același timp, fizic aveam dureri puternice la coaste din cauza faptului că am dormit mult timp pe scândură. Iar la mâna stângă aveam o întindere care îmi limita serios mișcările. Combinația dintre presiunea emoțională și durerea fizică a fost, pentru mine, punctul în care am simțit că sunt dus la limită.

În duelul de eliminare cu Alina Oprea, ce crezi că a făcut diferența decisivă? Unde s-a rupt, de fapt, meciul?

Cred că diferența a făcut-o faptul că nu am fost suficient de odihnit și, în plus, durerile din corp, mai ales cea de la mâna stângă, nu mi-au permis să mă trag cu ambele brațe la fel de eficient. Asta m-a încetinit pe traseu și mi-a consumat multă energie. În astfel de probe, orice mică limitare fizică se simte imediat și poate schimba dinamica duelului.

Sergiu Califar povestește despre una din probele Desafio: Aventura: „În punctul maxim al efortului nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie”

Ai spus de multe ori că ai tras „până la sânge” pe trasee. Care probă te-a dus cel mai aproape de cedare?

Pentru mine, cea mai dură a fost prima probă a căpitanilor. A fost momentul în care am crezut sincer că voi leșina. În competiție mi-a creat probleme și deviația de sept, iar în punctul maxim al efortului nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie. A fost una dintre acele probe în care îți împingi corpul dincolo de limite și în care voința face toată diferența.

Dacă ai putea întoarce timpul înapoi, ai schimba ceva în parcursul tău din competiție? Dar în duelul tensionat cu Lena?

Dacă aș putea da timpul înapoi, probabil aș fi puțin mai ferm și mi-aș proteja mai mult energia, mai ales în fața orgoliilor din echipă. În rest, aș încerca să răspândesc și mai mult bine în jurul meu.

Cât despre duelul cu Lena, sunt chiar fericit că s-a întâmplat așa. Pe traseu cred că energiile noastre se potrivesc și am mult respect pentru ea, este o luptătoare. Mi-am dorit acest duel și de aceea m-am și propus. Dacă aș schimba ceva, m-aș concentra să mă mișc mai rapid pe traseu și, la piesele sparte, aș aborda proba așa cum a făcut ea. Acolo am pierdut timp prețios.

Citește și – Câți bani a primit Sergiu Călifar pentru participarea la Desafio: Aventura. Concurentul a fost eliminat după 10 săptămâni

Citește și – Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani

Citește și – Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. „Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!”

Citește și – Cum a fost cerut în căsătorie Sergiu Califar de la Desafio: Aventura, de iubitul lui: „A fost foarte intens”

„În junglă am lăsat un Sergiu cu multe frici și cu o nevoie mare de validare din partea celor din jur”

După această experiență extremă din jungla thailandeză, ce ai descoperit nou despre tine?

Nu pot spune că am descoperit ceva complet nou, pentru că mă cunosc destul de bine. În schimb, această experiență m-a ajutat să nu mai pun atât de multă presiune pe mine. Am învățat să accept mai ușor când greșesc și să nu mă mai simt vinovat pentru fiecare imperfecțiune.

Te-a schimbat Desafio: Aventura ca om și ca sportiv? Ce ai lăsat în junglă și cu ce te-ai întors acasă?

Nu aș spune că m-a schimbat radical, dar cu siguranță m-a finisat. Uitându-mă acum înapoi, simt că vreau să devin o versiune mai bună a mea, să împart mai multe zâmbete, dar în același timp să nu mai fiu disponibil pentru toată lumea.

Astăzi îmi canalizez energia doar către oamenii și lucrurile care contează cu adevărat pentru mine și care îmi aduc împlinire.

În junglă am lăsat un Sergiu cu multe frici și cu o nevoie mare de validare din partea celor din jur. M-am întors acasă un om care se îmbrățișează mai mult pe sine și care se bucură, înainte de toate, de lucrurile simple. Restul sunt doar un bonus.

Foto: Pro TV

