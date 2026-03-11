Câți bani a primit Sergiu Călifar pentru participarea la Desafio: Aventura. Concurentul a fost eliminat după 10 săptămâni

Sergiu Călifar a fost eliminat de la Desafio: Aventura după 10 săptămâni intense. Concurentul a pierdut proba decisivă unde a luptat împreună cu Lena pentru locul din competiție, însă spune că pleacă împăcat și mândru de parcursul său.

Sergiu Călifar, eliminat de la Desafio: Aventura

Lena a reușit să îl învingă pe Sergiu Călifar într-un duel tensionat, ambii fiind aproape de victorie. Deși a fost eliminat, concurentul a părăsit competiția mândru de tot ce a realizat.

După eliminare, Sergiu a afirmat că participarea la Desafio: Aventura l-a ajutat să își depășească temerile și să învețe din greșeli.

„Am învățat să e okay să greșești și chiar e okay. Am învățat să nu mai joc cu frică. M-am bucurat de jocul ăsta pentru mine. Eu sunt un creator al frumosului și sper ca măcar să inspir designerii de interior și athitecții și atât timp cât noi credem în noi, este doar o etapă pe care trebuie să o luăm fix așa cum ne vine în viață. Dacă pot să pun zâmbetul pe buze sau să dau o stare de bine, pe mine mă mulțumește enorm. Sper să las multă energie, să las zâmbete pe buze, să-și aducă aminte de toate copilărismele pe care le-am făcut”, a spus Sergiu Călifar după eliminarea de la Desafio.

Înainte de a părăsi show-ul, Sergiu a decis să îi ofere lui Dumbo auma de 1.500 de euro pe care o avea în emisiune.

Câți bani a primit concurentul pentru participarea la emisiune

Sergiu Călifar a plecat acasă cu o experiență de neuitat, dar și cu o sumă importantă de bani. Potrivit Cancan, acesta a fost răsplătit cu 1.500 de euro pentru fiecare etapă petrecută în competiție.

Tânărul a rezistat 10 săptămâni, astfel că s-a întors în România mai bogat cu 15.000 de euro.

Concurentul a făcut parte din echipa „Norocoșii”. În afara competiției, acesta este un cunoscut antreprenor în domeniul designului de interior, deținând una dintre cele mai mari firme de profil din țară.

Sergiu Călifar a recunoscut că cel mai greu i-a fost să stea departe de persoana iubită, cu care formează un cuplu de șapte ani. Concurentul și logodnicul său nu au mai stat niciodată atât de mult timp despărțiți.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sergiu Călifar

