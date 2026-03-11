  MENIU  
Home > Vedete > Câți bani a primit Sergiu Călifar pentru participarea la Desafio: Aventura. Concurentul a fost eliminat după 10 săptămâni

Câți bani a primit Sergiu Călifar pentru participarea la Desafio: Aventura. Concurentul a fost eliminat după 10 săptămâni

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Sergiu Călifar a fost eliminat de la Desafio: Aventura după 10 săptămâni intense. Concurentul a pierdut proba decisivă unde a luptat împreună cu Lena pentru locul din competiție, însă spune că pleacă împăcat și mândru de parcursul său.

Sergiu Călifar, eliminat de la Desafio: Aventura

Lena a reușit să îl învingă pe Sergiu Călifar într-un duel tensionat, ambii fiind aproape de victorie. Deși a fost eliminat, concurentul a părăsit competiția mândru de tot ce a realizat.

După eliminare, Sergiu a afirmat că participarea la Desafio: Aventura l-a ajutat să își depășească temerile și să învețe din greșeli.

sergiu eliminatIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„Am învățat să e okay să greșești și chiar e okay. Am învățat să nu mai joc cu frică. M-am bucurat de jocul ăsta pentru mine. Eu sunt un creator al frumosului și sper ca măcar să inspir designerii de interior și athitecții și atât timp cât noi credem în noi, este doar o etapă pe care trebuie să o luăm fix așa cum ne vine în viață. Dacă pot să pun zâmbetul pe buze sau să dau o stare de bine, pe mine mă mulțumește enorm. Sper să las multă energie, să las zâmbete pe buze, să-și aducă aminte de toate copilărismele pe care le-am făcut”, a spus Sergiu Călifar după eliminarea de la Desafio.

A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
Recomandarea zilei

Înainte de a părăsi show-ul, Sergiu a decis să îi ofere lui Dumbo auma de 1.500 de euro pe care o avea în emisiune.

Citește și: Cum a fost cerut în căsătorie Sergiu Califar de la Desafio: Aventura, de iubitul lui: „A fost foarte intens”

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Recomandarea zilei

Citește și: De ce a apelat Daciana Sârbu la ajutorul psihologului după divorțul de Victor Ponta. „M-a ajutat enorm!”

Câți bani a primit concurentul pentru participarea la emisiune

Sergiu Călifar a plecat acasă cu o experiență de neuitat, dar și cu o sumă importantă de bani. Potrivit Cancan, acesta a fost răsplătit cu 1.500 de euro pentru fiecare etapă petrecută în competiție.

Tânărul a rezistat 10 săptămâni, astfel că s-a întors în România mai bogat cu 15.000 de euro.

Citește și: Loredana, comparată cu Sharon Stone în „Basic Instinct”. Imaginea incendiară cu care a pus internetul pe jar

Citește și: Gabriela Cristea, despre zvonurile privind înlocuirea lui Cătălin Măruță la Pro TV: „Nu duc lipsă de propuneri”

Concurentul a făcut parte din echipa „Norocoșii”. În afara competiției, acesta este un cunoscut antreprenor în domeniul designului de interior, deținând una dintre cele mai mari firme de profil din țară.

Sergiu Călifar a recunoscut că cel mai greu i-a fost să stea departe de persoana iubită, cu care formează un cuplu de șapte ani. Concurentul și logodnicul său nu au mai stat niciodată atât de mult timp despărțiți.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sergiu Călifar

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Fanatik
Bătălia pentru bomba nucleară. Comandourile israeliene și Delta Force, pe punctul de fi trimise în Iran. Experții: „Riscul e uriaș”
Bătălia pentru bomba nucleară. Comandourile israeliene și Delta Force, pe punctul de fi trimise în Iran. Experții: „Riscul e uriaș”
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Citește și...
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Câștigul la o promoție de aproape 100 de ani, revendicat pentru prima dată în istorie. Ce au primit câștigătorii
Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani
Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă
Câți bani a primit Adrian Kaan la Survivor 2026. Concurentul a fost eliminat după 9 săptămâni
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Rapperul Dot Rotten, pe numele real Joseph Ellis, a murit la 37 de ani
Rapperul Dot Rotten, pe numele real Joseph Ellis, a murit la 37 de ani
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Bucurie imensă pentru celebra artistă! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Suntem complet îndrăgostiți” Foto
Bucurie imensă pentru celebra artistă! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Suntem complet îndrăgostiți” Foto
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Gabriela Cristea, cu buricul la vedere. Cum a reacționat soțul ei. A ținut să îi atragă atenția: „Și aici, la biserică…”
Gabriela Cristea, cu buricul la vedere. Cum a reacționat soțul ei. A ținut să îi atragă atenția: „Și aici, la biserică…”
Cum arată mama lui Theo Rose. Fanii au înțeles de la cine a moștenit artista frumusețea: „A devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”
Cum arată mama lui Theo Rose. Fanii au înțeles de la cine a moștenit artista frumusețea: „A devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”
Lucia Bubulac, fostă soție a lui Cătălin Crișan, vorbește despre viața de după divorț: „Nu a fost simplu și a trebuit să muncesc mult”
Lucia Bubulac, fostă soție a lui Cătălin Crișan, vorbește despre viața de după divorț: „Nu a fost simplu și a trebuit să muncesc mult”
Observator News
Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Greșești de ani întregi! AȘA se iau suplimentele ca să-și facă efectul cu adevărat
Greșești de ani întregi! AȘA se iau suplimentele ca să-și facă efectul cu adevărat
3 zodii pentru care banii încep să curgă pe 11 martie. Universul le deschide drumul spre prosperitate
3 zodii pentru care banii încep să curgă pe 11 martie. Universul le deschide drumul spre prosperitate
Un medic dezvăluie secretul longevității / Obiceiul care te ajută să trăiești până la 90 de ani
Un medic dezvăluie secretul longevității / Obiceiul care te ajută să trăiești până la 90 de ani
Peste 22.000 de flacoane cu medicamente pentru colesterol, retrase de pe piață. Avertisment emis de FDA
Peste 22.000 de flacoane cu medicamente pentru colesterol, retrase de pe piață. Avertisment emis de FDA
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton