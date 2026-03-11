Câți bani a primit Sergiu Călifar pentru participarea la Desafio: Aventura. Concurentul a fost eliminat după 10 săptămâni

Sergiu Călifar a fost eliminat de la Desafio: Aventura după 10 săptămâni intense. Concurentul a pierdut proba decisivă unde a luptat împreună cu Lena pentru locul din competiție, însă spune că pleacă împăcat și mândru de parcursul său.
„Am învățat să e okay să greșești și chiar e okay. Am învățat să nu mai joc cu frică. M-am bucurat de jocul ăsta pentru mine. Eu sunt un creator al frumosului și sper ca măcar să inspir designerii de interior și athitecții și atât timp cât noi credem în noi, este doar o etapă pe care trebuie să o luăm fix așa cum ne vine în viață. Dacă pot să pun zâmbetul pe buze sau să dau o stare de bine, pe mine mă mulțumește enorm. Sper să las multă energie, să las zâmbete pe buze, să-și aducă aminte de toate copilărismele pe care le-am făcut”, a spus Sergiu Călifar după eliminarea de la Desafio.
Concurentul a făcut parte din echipa „Norocoșii”. În afara competiției, acesta este un cunoscut antreprenor în domeniul designului de interior, deținând una dintre cele mai mari firme de profil din țară.
Sergiu Călifar a recunoscut că cel mai greu i-a fost să stea departe de persoana iubită, cu care formează un cuplu de șapte ani. Concurentul și logodnicul său nu au mai stat niciodată atât de mult timp despărțiți.
