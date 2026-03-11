Gabriela Cristea, despre zvonurile privind înlocuirea lui Cătălin Măruță la Pro TV: „Nu duc lipsă de propuneri”

Gabriela Cristea a vorbit pentru prima dată despre zvonurile privind posibilitatea de a-l înlocui pe Cătălin Măruță la Pro TV, după ce emisiunea acestuia a fost scoasă din grila de programe, la începutul lunii februarie.

Gabriela Cristea, despre posibilitatea de a-l înlocui pe Cătălin Măruță la Pro TV

După ce emisiunea „La Măruță” a fost scoasă de pe post la începutul lunii februarie, tot mai multe voci au vehiculat numele Gabrielei Cristea ca favorită a Pro TV pentru înlocuirea lui Cătălin Măruță. Acum, vedeta a decis să vorbească deschis despre acest subiect, explicând că majoritatea informațiilor apărute în spațiul public sunt doar speculații.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Cancan, prezentatoarea a dezvăluit că a rămas surprinsă să afle cât de intens discutat a fost subiectul revenirii sale în televiziune, fără ca aceste informații să fie verificate și cu ea.

„Nu știu cine a lansat ideea asta, dar nu are nicio legătură cu realitatea și nu a existat nicio discuție în sensul acesta. Eu, de când am plecat din televiziune, refuz să mă mai uit la audiențele TV, pentru că am și eu audiențele mele și îmi ajunge un set de audiențe. N-a fost nicio discuție și pe mine nu m-a adus cineva de la Pro TV. Eu discuția am avut-o cu Cătălin Măruță, iar restul au fost doar speculații care au crescut foarte mult”, a afirmat Gabriela Cristea.

Vedeta a precizat că nu a primit nicio astfel de propunere din partea Pro TV, însă a dat de înțeles că nu ar refuza o astfel de oportunitate dacă s-ar ivi ocazia.

„Au fost speculații că m-au trimis cei din Pro TV să mă testeze cumva la emisiune, ceea ce mi s-a părut de noaptea minții. Se putea întâmpla. Da, varianta există, dar nu am discutat cu nimeni și nu am primit niciun fel de propunere în sensul acesta. Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe concret dacă este adevărat sau nu. Le-a plăcut speculația în sine și am înțeles că inclusiv în zonele de televiziune se discuta despre asta și se dădea ca fiind sută la sută sigur”, a mai spus Gabriela Cristea.

Vedeta a primit o propunere pentru un nou proiect televizat

Gabriela Cristea a dezvăluit în cadrul emisiunii lui Capatos că a primit recent o ofertă pentru un alt proiect televizat. Aceasta a refuzat să ofere foarte multe detalii, dar a recunoscut că se află în prezent în discuții și că, dacă lucrurile se aliniază, ar putea reveni pe micile ecrane.

„Să știi că eu nu duc lipsă de propuneri. Ca să ne înțelegem foarte clar, am primit o propunere și acum două sau trei săptămâni. Este ceva care încă se discută și tocmai de aceea nu pot să spun prea multe, pentru că s-ar putea să se concretizeze. Este vorba despre televiziune, dar nu despre ceva pe termen lung. Încă sunt discuții și tocmai de aceea nu pot să spun exact ce și cum, pentru că lucrurile sunt în analiză”, a povestit ea.

Pe de altă parte, Gabriela Cristea spune că nu se grăbește să revină în televiziune întrucât în prezent se concentrează pe familia sa, dar și pe proiectele din mediul online.

„Sincer, încă nu sunt pregătită să mă întorc la televiziune. Eu când am plecat, chiar am plecat într-un moment în care nu mai puteam și aveam nevoie de o schimbare în viața mea. Am descoperit online-ul și mi-am dat seama că există foarte multe lucruri pe care le pot face acolo. Este un mediu care îți oferă libertate și posibilitatea să îți construiești proiectele exact așa cum vrei tu”, a explicat vedeta.

Sursă foto: Facebook

