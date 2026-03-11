Loredana, comparată cu Sharon Stone în „Basic Instinct”. Imaginea incendiară cu care a pus internetul pe jar

Loredana Groza uimește din nou! La aproape 56 de ani, artista a apărut într-o ținută provocatoare pe canapea, stârnind reacții mixte. Fanii au comparat-o cu Sharon Stone din celebrul film „Basic Instinct”.

Loredana, apariție incendiară pe rețelele sociale

Loredana Groza demonstrează că frumusețea nu are vârstă! Într-o serie de imagini postate recent pe rețelele sociale, celebra artistă s-a lăsat fotografiată într-o ipostază spectaculoasă, pe o canapea, purtând o ținută ce i-a pus perfect în valoare silueta de invidiat.

La aproape 56 de ani, Loredana continuă să impresioneze cu formele sale și cu energia debordantă, iar fanii nu au întârziat să reacționeze.

Artista a purtat un compleu format din bluză și pantaloni scurți, completat de un sutien crem, care i-a subliniat feminitatea. Comentariile au curs valuri: de la aprecieri pentru aspectul său impecabil, la critici pentru îndrăzneala de a se afișa astfel. Unii dintre urmăritori au comparat-o chiar cu Sharon Stone, evocând celebra scenă din filmul „Basic Instinct”.

Secretul din spatele siluetei de invidiat

Dar care este secretul din spatele acestei apariții spectaculoase? Loredana a mărturisit în repetate rânduri că un stil de viață sănătos este cheia longevității sale.

„Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect. Nu merg des la cosmetică, nu-mi permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă”, a declarat cântăreața într-un interviu anterior.

Deși au circulat zvonuri despre posibile intervenții estetice, artista a negat că ar fi apelat la chirurgia estetică, subliniind că rezultatele fizice pe care le afișează sunt rezultatul muncii și al disciplinei, dar și a unei alimentații echilibrate.

