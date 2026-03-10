  MENIU  
Gabriela Lucuțar, acuzații la adresa autorităților după ce fiica sa ar fi fost hărțuită. „Copilul meu era victimă! Am avut încredere în Poliție!" Dosarul a fost clasat

Gabriela Lucuțar, acuzații la adresa autorităților după ce fiica sa ar fi fost hărțuită. „Copilul meu era victimă! Am avut încredere în Poliție!” Dosarul a fost clasat

Raluca Vițu
Actualizat 10.03.2026, 16:40

Gabriela Lucuțar trece prin momente extrem de dificile după ce fiica ei ar fi fost hărțuită de un băiat din același cartier, mai mare cu doi ani. Deși adolescenta este victima în acest caz, modul în care autoritățile au gestionat situația a lăsat-o pe Lucuțar profund dezamăgită. Mama spune că ancheta a fost greoaie, iar copilul a fost nevoit să retrăiască trauma în fața anchetatorilor.

Două audieri care au marcat-o pe adolescentă

Gabriela Lucuțar a povestit că fiica ei a fost chemată de două ori la audieri pentru a relata aceleași detalii, deși situația era clară încă de la început.

„Copilul a fost audiat prima dată, a fost audiat și a doua oară și nu am înțeles de ce a fost audiată și a doua oară, pentru că copilul meu era victimă, nu era altceva”, a declarat ea în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, citată de Cancan.ro.

Mama spune că adolescenta a refuzat inițial să revină la audieri, fiind afectată emoțional: „A spus: mami, nu vreau să mai trec prin așa ceva și să povestesc ce deja am mai povestit o dată”.

Citeşte şi: Gabriela Lucuțar se ocupă de înmormântări de aproape 20 de ani, dar nu a putut să accepte moartea tatălui ei: „L-am făcut să treacă prin cele mai mari dureri”

Citeşte şi: Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. „Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!” Ce acuze îi aduce

Citeşte și: Gabriela Lucuțar și-a plănuit deja propria înmormântare. Cum va arăta marele eveniment și ce teamă are „Regina Întunericului”

Demersuri fără răspuns: „Am vrut doar să știu ce se întâmplă în dosar”

Nemulțumită de lipsa de informații, Gabriela Lucuțar a încercat să afle detalii despre stadiul anchetei și despre audierea celorlalți copii implicați. Răspunsurile primite au fost însă evazive.

Mi s-a răspuns că nu-mi pot da informații anul acesta și atunci am înțeles că nu pot să aflu nimic”, a spus ea.

În încercarea de a rezolva situația pe cale amiabilă, Lucuțar a făcut apel public către părinții celorlalți copii, sperând la un dialog direct între familii. „Am fost foarte supărată, pentru că am încercat să aflu ceea ce era de drept să aflu, nimic altceva. Am vrut doar să știu ce se întâmplă în dosar, dacă i-au găsit, cum îi cheamă.”

Decizia Parchetului: cazul este clasat

După luni de așteptare, Gabriela Lucuțar a primit răspunsul oficial din partea Parchetului, iar concluzia a fost una dureroasă pentru familie. Cazul a fost clasat pe motiv că minorul acuzat are sub 14 ani și, conform legii, nu poate răspunde penal.

În documentul oficial se arată: „Potrivit articolului 27 din Codul penal, nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de minorul care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal. Având în vedere faptul că pentru minorul cu vârsta sub 14 ani operează prezumția absolută în sensul lipsei discernământului, minorul nu va răspunde penal. Propun clasarea cauzei penale privind plângerea formulată de Badea Gabriela”.

O mamă dezamăgită, un copil marcat și un caz închis

Gabriela Lucuțar spune că a avut încredere în autorități și a sperat că situația va fi rezolvată corect și transparent. În schimb, s-a lovit de tăcere, birocrație și, în final, de o decizie care o lasă fără nicio soluție.

„Eu nu vreau nici să ies la televizor cu speța asta, nici să fac tam-tam. Am avut încredere în Poliție și în Parchet și am așteptat să se rezolve”, a mărturisit ea.

Cazul rămâne un exemplu al dificultăților cu care se confruntă familiile victimelor minore atunci când agresorii sunt, la rândul lor, sub vârsta răspunderii penale.

