Gabriela Lucuțar se ocupă de înmormântări de aproape 20 de ani, dar nu a putut să accepte moartea tatălui ei: „L-am făcut să treacă prin cele mai mari dureri”

Gabriela Lucuțar are afacerea cu pompe funebre de aproape 20 de ani. Cu toate acestea, nu a fost în stare în accepte sfârșitul tragic al tatălui său. Ea a povestit despre ultimele momente în care părintele ei a fost în viață.

Gabriela Lucuțar și drama care i-a schimbat viața

Gabriela Lucuțar este cunoscut și drept „Regina Întunericului”, prin prisma afacerii sale cu pompe funebre pe care o conduce de mai bine de 19 ani.

Ea a devenit cunoscută odată cu funeraliile organizate unor persoane celebre care au murit.

Invitată la podcastul moderat de Bursucu, Gabriela a vorbit despre un moment de cumpănă din viața ei. Tatăl ei și-a petrecut ultimele clipe pe un pat de spital.

„Astea sunt încercări pentru noi. Noi nu avem nicio putere în fața a ce decide Dumnezeu, niciodată. Și trebuie să îți asculți instinctul întotdeauna, să înțelegi că cei care pleacă la Domnul de pe pământul acesta, ei au niște premoniții și trebuie să le ascultăm.

Nu vorbesc ei, vorbesc prin Cel de sus. Dacă l-aș fi ascultat pe tata, ar fi murit cu zero chin. Pur și simplu închidea ochii cu ceva dureri, dar nu atât de mari.

Eu l-am făcut să treacă prin cele mai mari dureri și mă prăbușeamla pământ când ieșeam de la terapie de la el. Nu putea să se miște, era intubat, era conștient. Chiar doamna doctor îmi spunea că neurologic era zero. Am zis că nu, tata mă aude, vreau să demonstrez.

Eu aveam o înțelegere cu tata, că nu putea vorbi clar. L-am rugat să strângă din ochi o dată la da și de două ori la nu. Doar la mine și la mama răspundea, câteodată și la sora mea. Când intram eu, îi curgeau lacrimile șiroaie și nu aveam nicio putere. Îi spuneam, tati, am vorbit, mâine mergem acasă. Eu știam că nu Și el îmi făcea din ochi că nu”, a povestit Gabriela Lucuțar.

A adus pe lume un copil în același an în care a murit tatăl ei

Ea a mai spus că a adus pe lume un băiețel în același an în care tatăl ei a murit. Mai mult, a fost convinsă de un preot să nu facă avort, după ce a decis că e mai bine să rămână doar cu doi copii. Cele două fete au venit pe lume prin inseminarea artificială, în timp ce băiatul a fost conceput pe cale naturală.

„Băiatul meu s-a născut în anul în care tatăl meu a murit și s-a născut chiar de ziua tatălui meu, pe 5 octombrie. Eu, având deja două fete, nu voiam un al treilea copil; am făcut inseminare cu cele două fete și băiatul a venit la șase luni, când știam că nu pot să rămân însărcinată pe cale naturală”, a mai povestit ea.

