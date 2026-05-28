Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Carmen Grebenișan se pregătește pentru botezul fiului său, Kadir, care urmează să intre în rândul creștinilor. Influencerița este pe ultima sută de metri cu pregătirile, însă a întâmpinat o problemă care a dat-o peste cap. Totul are legătura cu una dintre rochiile pe care voia să le poarte la eveniment. Iată ce s-a întâmplat.

Carmen Grebenișan, țeapă de aproape 1000 de euro

Carmen Grebenișan a născut în luna octombrie a anului 2025 un băiețel frumos, pe nume Kadir. Influencerița și partenerul său au decis să îl boteze acum, iar ultimele pregătiri înainte de eveniment sunt în toi.

Influencerița s-a gândit intens la ce va purta, așa că a ales mai multe ținute. Una dintre rochiile pe care le-a comandat a venit tocmai din America, însă atunci când a probat-o, a avut un mare șoc.

Citește și: Detalii neștiute despre divorțul dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru. Influencerița face dezvăluiri

Ea a dat 4000 de lei pentru rochie, însă s-a dovedit a fi de o calitate îndoielnică. De la material și până la croială, rochia era de nepurtat. Grebenișan a dat rapid verdictul că nu poate purta așa ceva și că este nevoită să își caute o altă ținută.

A dat 4000 de lei pe o rochie din poliester

Ea le-a arătat urmăritorilor cum arată rochia și cum vine pe ea. Mai mult, rochia este făcută din 100% poliester.

„Aceasta trebuia să fie una dintre ținute, însă am fost foarte dezamăgită. 100% poliester și 4000 de lei? Serios? Eu sunt vinovată, fiindcă nu am verificat compoziția. Și e prost croită, acesta cică ar fi un XS. E un M toată ziua, plus că șnurul sugrumă la gât. Am mai comandat-o și din State. Dezamăgire”, a spus Carmen Grebenișan, în mediul online.

Citește și: Carmen Grebenișan a izbucnit în plâns, invitată la Denise Rifai. Dezvăluiri emoționante din viața ei: „Îmi amintesc fiecare secundă”

Cu toate acestea, vedeta are și alte variante, pentru că și-a pregătit deja încă două alte ținute. Una dintre ele este o rochie lungă, plisată, largă, cu mâneci supradimensionate și o trenă spectaculoasă, de culoare verde. Blondina a plătit 3.900 de lei pe această rochie.

A doua ținută a costat aproape 2.200 de euro și este o rochie de un verde-gălbui, tot în pliuri.

Urmărește-ne pe Google News