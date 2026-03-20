Detalii neștiute despre divorțul dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru. Influencerița face dezvăluiri

Carmen Grebenișan este o femeie împlinită, după ce și-a întâlnit dragostea vieții și a făcut un copil. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce a divorțat de Alex Militaru, fostul său parter. Acum, blondina face declarații interesante despre despărțirea de fostul ei soț.

Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru

Celebra influenceriță a devenit mamă și lucrurile par acum să meargă ca pe roate în viața ei. Este fericită și împlinită, însă călătoria până la acest moment din viața ei nu a fost ușoară.

Divorțul vedetei a fost foarte mediatizat și ea a fost subiectul unor controverse în spațiul public. Acum, când lucrurile s-au așezat, Carmen vorbește despre relația toxică prin care a trecut.

„Eu am divorțat după ce mi-am revenit din supărare. Eu m-am supărat înainte să divorțez și am fost foarte supărată în timp ce încă eram în relație.

În momentul în care am divorțat pentru mine a fost un act atât de normal, era ceva natural, trebuia să se întâmple asta pentru că deja s-a cam epuizat orice formă de idee de cuplu între mine și fostul partener.

Pentru mine a fost ceva, nu am simțit nimic în momentul în care am luat decizia asta, doar mi s-a luat o piatră de pe inimă. Am simțit că nu are rost să mai trag de o relație în care nu am fost respectată.”, a declarat Carmen Grebenișan la Știrile Antena Stars.

Divorțul de Alex Militaru, o eliberare

Carmen Grebenișan a spus că a simțit o reală eliberare când a divorțat de fostul ei partener. Influencerița spune că nu s-a simțit respectată în relație și este sigură că a luat cea mai bună decizie.

Mai mult, ea spune că nu a fost un divorț dureros, pentru că greul a fost în timpul relației, nu la finalul ei.

„În momentul ăla m-am simțit foarte stăpână pe situație, mi se pare că am luat cea mai bună decizie. (…) A fost o decizie potrivită, nu regret. Fiecare a fost pe drumul lui. Nu am ținut ranchiună. Mi-am găsit repede un partener. (…) Nu a fost divorț dureros. (…) A fost mai greu pe parcursul relației, nu la final.”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Provocările de a fi mamă

La scurt timp după divorț, Carmen Grebenișan și-a întâlnit dragostea vieții și a devenit mamă. Ea a recunoscut că nu se aștepta să fie atât de greu cu bebelușul și că a avut momente când a crezut că va claca.

„Am avut o perioadă foarte intensă cu copilul. Am trecut prin regresia somnului, nu am știut ce e asta (…) Regresia somnului, în schimb, a fost o nebunie. A fost prima oară când am simțit că clachez, când am simțit că o să înnebunesc.

A fost scurt, am crezut că o să dureze mult timp și nici nu știam cât o să dureze. Au fost nopți în care am avut parte și de trei treziri pe oră (…) În regresie, somnurile de zi au fost doar la mine în brațe (…) Am crezut că s-a stricat totul și că nu reușesc să mai am viață normală, a plecat și bunica lui”, a spus Carmen Grebenișan, pe Instagram.

