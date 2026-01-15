Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. „Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!” Ce acuze îi aduce

Gabriela Lucuțar a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. După un mariaj de două decenii, marcat de tensiuni, Gabriela a decis să pună capăt relației pentru binele copiilor. Astăzi, la doi ani de la divorț, ea povestește despre provocările pe care le trăiește ca mamă singură și despre absența totală a fostului soț din viața copiilor ei.

Prin ce trece Gabriela Lucuțar după divorț

După 20 de ani de căsnicie, Gabriela Lucuțar a ales să se separe de tatăl copiilor ei, o decizie pe care spune că a luat-o abia atunci când situația a devenit imposibil de tolerat. Ea a mărturisit, potrivit cancan.ro, că a răbdat ani întregi pentru a le oferi copiilor o familie unită, însă comportamentul violent al fostului partener a forțat-o să pună capăt relației.

Divorțul nu a fost unul simplu. Gabriela a trecut prin procese, lupte juridice și o perioadă intensă din punct de vedere emoțional. De atunci, spune că fostul soț nu se mai implică în niciun fel în viața copiilor, lăsând-o să gestioneze singură toate responsabilitățile.

Gabriela afirmă că fostul ei soț nu contribuie nici financiar, nici emoțional la creșterea copiilor. Ea a povestit că micuții nu și-au mai văzut tatăl nici măcar de sărbători, iar justificarea acestuia ar fi că „nu este pregătit”. În fața acestei absențe, Gabriela a fost nevoită să le explice copiilor realitatea, încercând să îi protejeze emoțional.

„El nu se implică financiar, dar nu vreau să vorbesc despre asta, fiecare face ce consideră. Dacă el consideră că dacă a divorțat de mine, a divorțat și de copii, e problema lui. Nu s-au văzut nici de sărbători. Justificarea lui este că nu este pregătit.

Am fost nevoită să îi fac pe copii să înțeleagă că asta este situația. Fiecare o să răspundă într-un fel sau altul în fața lui Dumnezeu și o să-și primească lecția când îi va fi mai greu. Copiii vor crește și își vor aminti de momentele astea. Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla asta. Dacă pe mine m-a dezamăgit fostul soț cu care am fost 21 de ani, ce așteptări să am eu de la alții?” – a spus Regina Întunericului.

Totuși, recunoaște că este extrem de dificil să gestioneze singură educația, programul, meditațiile, timpul petrecut cu ei și, în același timp, munca ei.

Durerea unei mame: dezamăgirea copiilor și efortul de a le oferi stabilitate

Gabriela spune că, deși poate asigura toate nevoile materiale, nimic nu poate înlocui prezența unui tată. Ea recunoaște că acesta a fost motivul pentru care a amânat ani la rând divorțul, sperând că lucrurile se vor schimba. Acum, însă, consideră că a luat cea mai bună decizie pentru binele copiilor, chiar dacă îi este greu să îi vadă dezamăgiți.

Gabriela a explicat că cei mici sunt înțelegători și îi oferă sprijin emoțional, fiind conștienți de eforturile pe care le face. Ei sunt, spune ea, motivația care o ajută să meargă mai departe în ciuda oboselii și a presiunii zilnice.

„Eu pot să îi ajut să nu le lipsească nimic, dar prezența unui tată este foarte importantă, la fel cum este și prezența unui mame. Copiii au nevoie de ambii părinți. Acesta a fost și motivul pentru care am tot amânat divorțul, am stat în căsnicie și m-am gândit la copii, dar dacă tu nu ești fericit cu omul de lângă tine, nu poți să transmiti copiilor nicio stare de bine. Acum sunt fericită, sunt liniștită și pot să stau cu ei mai mult. Nu regret și nu-mi pare rău că am luat această decizie, dar îmi este greu să îi văd pe ei dezamăgiți.

Citeşte şi: Gabriela Lucuțar, petrecere aniversară extravagantă. Tortul atipic a atras atenția tuturor. „Ați petrecut cu mine, urmează să vă petrec eu pe voi!”

Citeşte şi: Gabriela Lucuțar și-a plănuit deja propria înmormântare. Cum va arăta marele eveniment și ce teamă are „Regina Întunericului”

Citeşte şi: Gabriela Lucuțar, momente de panică după ce una dintre fiice a acceptat o provocare virală pe TikTok. „Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!” Ce s-a întâmplat cu fata

E greu singură, cu trei copii, să manageriezi și educația lor, și meditații, și timp să le ofer, să fiu și la muncă prezentă pentru fiecare caz și am obosit. Copiii mei sunt foarte înțelegători, mă bucur că pot să-i fac fericiți. Copiii mei nu au nevoie de multe lucruri să fie fericiți, se mulțumesc cu puțin. Mereu mă iau în brațe și îmi spun să nu îmi fac griji” – a mai precizat Lucuțar, conform aceleiași surse.

Puterea de a merge înainte

Gabriela Lucuțar afirmă că a reușit să depășească divorțul concentrându-se pe cei trei copii ai ei. Iar perioadă dificilă a apropiat-o mai mult ca niciodată de ei și că dragostea lor a devenit sprijinul ei principal.

Chiar dacă recunoaște că nimeni nu este perfect, Gabriela spune că încearcă să își repare greșelile și să fie un sprijin pentru cei din jur. În ciuda provocărilor, se simte binecuvântată că nu a fost niciodată singură și că Dumnezeu i-a oferit puterea de a merge mai departe.

„Toți greșim, și eu poate am greșit, nu spun că sunt perfectă, dar când greșesc încerc să mai îndrept greșelile. Eu am o misiune grea aici pe Pământ, să-i ajut pe ceilalți. Și am încercat să fiu altfel și nu pot, deci așa trebuie să fie. Și uite că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată! Am câștigat ceva foarte valoros: M-am apropiat mai mult ca niciodată de cei trei copii ai mei. Ei au fost refugiul, puterea și motivația mea zilnică” – a încheiat Regina Întunericului.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News