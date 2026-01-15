Reacția Marinei Almășan după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni: „Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă”

Reacția Marinei Almășan după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni. Prezentatoarea a spus că la televiziunile comerciale deciziile se iau după audiență și că e normal să dispari din grilă dacă nu aduci rating. Totodată, ea și-a arătat sprijinul pentru cei doi și le-a urat succes în proiectele viitoare, invitându-i oricând în echipa ei, „Hai-hui cu… Marina” de la TVR.

Vedeta a explicat că la postul public, criteriile sunt diferite, pentru că scopul este educația, informarea și divertismentul, chiar dacă acestea nu aduc mereu audiență mare.

De asemenea, ea și-a arătat solidaritatea pentru cei doi prezentatori de televiziune și le-a urat mult succes în continuare.

„În economia de piață, piața dictează. Prin urmare, televiziunile comerciale își configurează programele și își aleg vedetele în funcție de performanțele lor concrete. Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă, că nu mai aduci bani! La noi, la postul public, criteriile sunt altele: noi trebuie să existăm, ca să facem educație, informare, divertisment – și acesta educativ. Ceea ce nu întotdeauna generează ratinguri mulțumitoare, dar e vorba aici de misiune publică.

Din solidaritate cu colegii mei, Cătălin Măruță (la care țin foarte mult, el fiindu-mi coleg, cândva, la TVR) și Dan Capatos (căruia i-am fost invitată în emisiuni, până la un punct, în care s-a comportat profesionist), voi spune că regret nespus acest moment „de cotitură”, cu siguranță, neplăcut, din carierele lor.

Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi și tenaci, n-am niciun dubiu că se vor reseta rapid și că vor folosi acest „hotar” pentru a se dedica unor alte proiecte personale, ceea ce oricum deja fac amândoi. Eu, una, le urez succes și, dacă se vor afla vreodată în impas, îi invit cu drag în echipa mea „Hai-Hui”! Voi fi încântată să colindăm împreună lumea!”, a mărturisit prezentatoarea TV pentru click.ro.

Prezentatoarea a explicat de ce a rămas la TVR și nu s-a îndreptat către televiziunile comercial

Mai mult decât atât, Marina Almășan a explicat de ce a rămas la TVR și nu s-a îndreptat către televiziunile comercial. Ea a spus că a avut oferte de-a lungul timpului, însă mereu le-a refuzat.

„Prin urmare, odată ce au bătut palma cu un post comercial, vedetele trebuie să-și asume și „riscurile”: cât ești bun, vei fi și plin de bani. Ai scăzut stacheta, suporți consecințele. De aici se nasc și destule compromisuri: de multe ori, ești nevoit, ca angajat al unei televiziuni comerciale, să faci și lucruri care contravin principiilor tale.

Cu alte cuvinte, să joci după cum îți cântă patronul. Este unul din motivele pentru care eu, una, am declinat, în mod repetat, ofertele posturilor private, de a mă alătura echipelor lor”, a mai adăugat ea.

Foto – Facebook/ Instagram

