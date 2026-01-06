Marina Almășan, reacție dură după ce a fost pusă la zid pentru noua relație. „Ce mi se reproșează? Că sunt ‘babă’!” Mesajul său pentru critici

Marina Almășan a ales să răspundă public valului de comentarii negative apărute după ce și-a făcut cunoscută noua relație. Vedeta TV a publicat o postare amplă pe Facebook, în care vorbește deschis despre reacțiile primite, despre diferența dintre susținere și răutate și despre felul în care alege să gestioneze criticile. Mesajul ei a devenit rapid viral, fiind apreciat pentru sinceritate și tonul echilibrat.

„Astăzi voi scrie despre ură și venin”

În debutul postării, Marina Almășan explică faptul că imaginea care însoțește mesajul – o femeie care coase un nasture – este una simbolică, menită să arate normalitatea și simplitatea vieții de zi cu zi. Ea subliniază însă că nu intenționează să facă o postare „siropoasă”, ci una despre realitatea mai puțin plăcută a reacțiilor din mediul online.

„Astăzi voi scrie – poate în mod surprinzător – despre ură și venin, despre incapacitatea unor oameni de a se bucura de fericirea semenilor lor”, a transmis vedeta, explicând că dezvăluirile recente din viața ei personală au atras atât atenția presei, cât și un număr impresionant de comentarii.

Marina Almășan spune că majoritatea mesajelor au fost pozitive, venite de la oameni care o urmăresc de ani de zile și care i-au împărtășit bucuria. „Cei ce mă cunosc din viața de zi cu zi, de la televizor și chiar din activitatea mea online – milioane de oameni – mi-au împărtășit fericirea”, a scris ea.

Criticile răutăcioase și acuzațiile absurde care au durut

Deși recunoscătoare pentru susținere, Marina Almășan nu a ignorat nici comentariile răutăcioase. Ea spune că unele reacții au fost alimentate de bârfe, prejudecăți și frustrări personale. „Sunt oameni care își sprijină reacțiile pe bârfe, pe derapajele presei de scandal sau, cel mai mult, pe propriile frustrări. A te bucura de fericirea unui om este o artă. Cere forță și noblețe sufletească.”

Printre acuzațiile care au afectat-o cel mai mult se numără cele legate de vârstă. „Ce mi se reproșează, de această dată? Că sunt «babă»! Și că la vârsta mea nu mai am voie să acced la fericire. Da, nu mai am 20 de ani, dar nu uitați: v-am adus bucurie în case și m-ați iubit decenii în șir, în care mi-am dedicat viața vouă, de multe ori cu prețul celei personale.”

Citeşte şi: Marina Almășan, schimbare radicală de look la 59 de ani. Cum arată după ce s-a tuns scurt. „Te întinerește! Bravo pentru curaj!”

Citeşte şi: Marina Almășan, mesaj neașteptat la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu. „Fiul meu nu și-a putut lua rămas bun de la el!” Detalii care pot stârni noi controverse

Citeşte şi: Marina Almășan are un nou iubit. Cine este Sorin Mărcuș și cu ce femei celebre a mai avut acesta relații

Citeşte şi: Brândușa Socaciu a reacționat după ce Marina Almășan și-a cerut iertare că a numit-o „femeie de moravuri ușoare”. Văduva lui Victor Socaciu ia în considerare intervenția instanței de judecată

Vedeta spune că nu șterge comentariile negative și că își asumă statutul de persoană publică, chiar dacă unele atacuri sunt dure. „Nu, eu nu șterg comentariile negative. Sunt, cum îmi place să spun, un om asumat. Sunt pe deplin conștientă că nu poți plăcea tuturor și nici nu fac eforturi în acest sens.”

Marina Almășan a vorbit și despre comentariile care au pus sub semnul întrebării intențiile ei în noua relație, sugerând că ar urmări interese materiale. „Mi s-a mai reproșat, în câteva comentarii halucinante, că, după experiența anterioară, aș fi pregătită să mă arunc asupra unei alte victime: să-i toc banii, să-l jecmănesc, să-i pun apoi brățara la picior.”

Ea consideră astfel de acuzații nedrepte și complet rupte de realitate. „Cât de ușor manipulabili sunteți și cât de lesne puteți construi, în mintea voastră, imaginea unui om doar din bârfele de la colțul străzii.”

„Mi-e milă de cei ce rătăcesc pe pagina mea!”

În finalul mesajului, Marina Almășan spune că nu îi judecă pe cei care o atacă, ci îi privește ca pe niște oameni nefericiți, incapabili să proceseze fericirea altora. „Ghicesc în voi niște oameni nefericiți, care nu pot procesa fericirea altora. Mi-e milă de cei ce rătăcesc, pe pagina mea și prin secțiunile de comentarii, înecându-se cu propria lor ură. Aș face orice să-i ajut.”

Vedeta își încheie mesajul cu un îndemn la bunătate și empatie: „La mulți ani, oameni buni! Da, eu chiar cred că, de fapt, toți oamenii sunt buni.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News