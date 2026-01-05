Marina Almășan are un nou iubit. Cine este Sorin Mărcuș și cu ce femei celebre a mai avut acesta relații

Marina Almășan și Sorin Mărcuș formează unul dintre cele mai noi și surprinzătoare cupluri din showbizul românesc. Relația lor, oficializată în 2025, este descrisă de afacerist ca fiind plină de liniște, griji împărtășite și bucurie sinceră. După oficializarea relației, prezentatoarea TV radiază de fericire, iar fotografiile lor, pline de naturalețe, dezvăluie o poveste matură și sinceră.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș, cel mai nou cuplu din showbiz

Marina Almășan, una dintre cele mai iubite figuri ale televiziunii românești, începe anul 2026 cu un zâmbet larg și cu inima plină. Relația discretă, dar plină de farmec, dintre prezentatoarea TV și afaceristul Sorin Mărcuș a fost oficializată recent și deja atrage atenția publicului.

Cei doi au petrecut Crăciunul într-un cadru idilic la munte, înconjurați de zăpadă, iar imaginile împărtășite online emană fericire, naturalețe și conexiune autentică.

„Cred că postările noastre vorbesc de la sine despre acest subiect! Suntem doi oameni maturi și asumați”, a declarat Marina Almășan pe rețelele de socializare, confirmând astfel povestea de dragoste.

Pentru Marina, anul trecut a fost plin de momente speciale. Fiul ei se pregătește de marele pas al căsătoriei, iar relația cu Sorin Mărcuș a adus o bucurie vizibilă în viața sa. Prietenii apropiați spun că prezentatoarea radiază de fericire, iar zâmbetul ei este mai prezent ca niciodată. Cuplul se comportă de parcă ar fi împreună de o viață, iar acest lucru transpare din fotografiile care dezvăluie o legătură liniștită, matură și bazată pe încredere.

Citește și: Marina Almășan, mesaj neașteptat la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu. „Fiul meu nu și-a putut lua rămas bun de la el!” Detalii care pot stârni noi controverse

Citește și: Georgică Cornu, victorie în instanță. Marina Almășan trebuie să-i dea 200.000 de euro

Cum descrie Sorin Mărcuș relația cu Marina Almășan

Sorin Mărcuș, un om de afaceri care a trecut prin încercări personale dificile la începutul anului 2025, a descris întâlnirea cu Marina ca fiind un punct de cotitură. După două relații care nu au funcționat, el mărturisește că acum trăiește ceea ce numește „dragostea vieții sale”.

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe și povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul”, a afirmat omul de afaceri pe rețelele sociale.

„Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui «nu» șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna! Nu spune «nu e pentru mine». Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!”, a mai transmis Sorin Mărcuș.

Citește și: Lidia Buble și Horațiu Nicolau, surprinși plimbându-se prin Herăstrău. Cum au fost fotografiați

Citește și: Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv

Cine au fost femeile din viața lui Sorin Mărcuș

Înainte de a avea o relație cu Marina Almășan, Sorin Mărcuș a mai fost implicat în relații cu alte două femei celebre. Omul de afaceri a mai trăit povești de iubire cu politiciana Monica Iagăr și prezentatoarea Florentina Opriș.

În anul 2013, Sorin Mărcuș și Monica Iagăr au vorbit despre povestea lor de dragoste în cadrul emisiunii „Răi, da’ buni” de la Antena 2, moment în care au dezvăluit că relația lor a pornit dintr-o prietenie.

„Ne cunoaştem de foarte mult timp. Între timp, a deschis şi el clubul de sport şi am legat o prietenie profesională. Cred că o relaţie de prietenie este mult mai frumoasă, decât o relaţie de concubinaj sau de soţ-soţie care, ulterior, se perimează. Dispare prietenia, când se degradează relaţia dintre un soţ şi o soţie. E bine s-o iei invers, începând cu o prietenie, fără prea multe probleme şi bătăi de cap, care să se lege frumos şi să-şi urmeze cursul”, spunea atunci Monica Iagăr.

„Nu suntem genul de oameni care astăzi ne-am cunoscut, astăzi ne dăm inelul… Am trecut amândoi prin lucrurile astea şi nu vrem să se mai întâmple”, completa Sorin Mărcuș.

După despărțirea de Monica Iagăr, afaceristul s-a afișat la mai multe evenimente mondene alături de Florentina Opriș. Relația lor a durat doi ani.

„Viața este ca o tablă de șah, important este să înțelegi, care și când este bine să faci următoarea mișcare! Astăzi sunt pregătită să spun: timp de aproape doi ani am avut parte de multe experienţe. Mulţumesc, Sorin Mărcuş, că ai fost în viaţa mea! Acum fac următoarea mutare cu bucurie în suflet şi cu recunoştinţă pentru tot ce-a fost”, anunța prezentatoarea tv în mediul online, după despărțirea de Mărcuș.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sorin Mărcuș și Marina Almășan

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News