Cum arată și cu ce se ocupă copiii Marinei Almășan. Victoraș și Marinuș sunt stabiliți în Franța și în Dubai și au meserii bănoase

Marina Almășan petrece sărbătorile de iarnă acasă, însă sufletul ei este împărțit în două colțuri ale lumii separate, acolo unde sunt copiii ei. Cei doi sunt stabiliți în străinătate și nu vor ajunge în România de Crăciun. Singura alinare este o cană cu chipurile lor, din care vedeta își bea cafeaua. Iată cum arată și cu ce se ocupă copiii Marinei Almășan.

Marina Almășan, sărbători fără copii

Marina Almășan va face sărbătorile fără cei doi copii. Vedeta TVR 2 nu are prea mari planuri pentru acest Crăciun, pentru că Victor și Marina, cei doi copii ai săi, nu pot veni acasă de sărbători.

Victor are planuri să plece cu iubita lui în Bali, în timp ce Marina va petrece sărbătorile cu grupul ei de prieteni. Așadar, prezentatoarea va fi cu familia de al București și cu părinții și prietenii ei, de aceste sărbători.

„Anul acesta, Crăciunul si Revelionul nu vor fi spectaculoase. Victor, fiul meu, stabilit în Dubai, pleacă cu iubita lui în Bali, iar fiica mea Marina va petrece cu partenerul ei si cu grupul lor de prieteni, în Franța, unde locuiește, așa că eu mă voi bucura să stau în preajma familiei de la București, a părinților mei și a prietenilor mei”, a mărturisit Marina Almășan pentru Click!.

Își alină dorul de copii cu ajutorul unei căni cu chipurile lor

Marina Almășan a vorbit despre Victor și Marina, pe care o alintă Marinuș. Cei doi sunt departe de casă, lucru extrem de greu pentru o mamă. Ca să își aline dorul, prezentatoarea are o cană cu chipurile celor doi copii din care își bea cafeaua zilnic.

„Cana aceasta rezistă de vreo 10 ani în dulapul meu, iar poza de pe ea am făcut-o într-o zi de vară, când eu și Victoraș o conduceam la avion pe Marinuș, care pleca, hăt-departe, în lume, la un master pe care si-l dorise intens și care i-a deschis apetitul pentru „trăit departe de țara sa”, a povestit vedeta.

Boala a fost, se pare, molipsitoare și l-a atacat, peste ceva ani, și pe fratele său. Acum amândoi sunt împrăștiați prin lume, pe două continente diferite, cu alt fus orar, altă climă, altă istorie și cultură. Distanța, pe hartă, dintre noi, e puțin mai mare decât o palmă, însă în realitate e atât de …uriașă!

Noroc cu cana ce poartă pecetea acelei amintiri și care, în diminețile reci de iarnă, îmi dă impresia că suntem, oleacă, împreună …Sorb încet din cappuccino si îmi tot repet în gând ceea ce toți cei din jur nu contenesc să-mi repete: „Dacă lor le e bine și sunt fericiți, ar trebui să fii și tu mulțumită!”. La nivel de teorie, sună minunat”

Cu ce se ocupă Victor și Marina

Victor lucrează în domeniul IT și a obținut o bursă Apple. El locuiește în Dubai.

Fiica vedetei, Marina, locuiește la Paris unde urmează o a doua facultate. Ea își dorește să activeze în industria filmului și se ocupă de mai multe proiecte de organizare de evenimente.

„Au plecat din România, cred eu, pentru că s-au supărat pe ea. Pentru că au călătorit, au văzut multe țări (aici port și eu o parte însemnată din vină!) și au simțit că la noi nu e chiar totul în regulă. Și că vor mai mult de la viață. Am dreptul, oare, să-i judec?.

Victoraș este un profesionist desăvârșit în domeniul IT, absolvent al unei burse Apple și prețuit de companiile de top care beneficiază de știința sa. Este rezident în Dubai și nu dă semne să se plictisească acolo, deși la început plecase „pentru un an-doi, să vadă cum e acolo!”.

Iar Marina locuiește la Paris, unde absolvă o a doua facultate ( Psihologie), dar și-a conservat dorința dintotdeauna, prea puțin sprijinită de mine, de a activa în industria filmului. Participă la numeroase proiecte, pe partea de organizare de evenimente”, ni s-a mai confesat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

