Georgică Cornu, atacuri noi la adresa Marinei Almășan, după ce a scăpat de brățara de monitorizare. „Am fost folosit pentru beneficiile financiare!” Ce acuze îi mai aduce

După un an în care a fost obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, omul de afaceri timișorean Georgică Cornu revine în atenția publicului cu declarații tranșante despre fosta sa parteneră, realizatoarea TV Marina Almășan.

Relația lor, care a durat peste un deceniu, s-a încheiat cu scandal, acuzații grave și un ordin de protecție care l-a ținut departe de femeia alături de care credea că va îmbătrâni.

O despărțire cu ecouri juridice și mediatice

Relația dintre Georgică Cornu și Marina Almășan a fost, pentru o vreme, una discretă, dar marcată de sprijin reciproc și apariții publice. Totul s-a schimbat radical în vara anului 2024, când Almășan a cerut un ordin de protecție, acuzându-l pe Cornu că o amenință cu moartea. Instanța nu a confirmat acuzațiile de agresiune fizică, însă a considerat că mesajele insistente de dragoste și reacțiile emoționale ale afaceristului justifică impunerea unei măsuri de restricție.

Astfel, timp de 365 de zile, Georgică Cornu a fost obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, fără dreptul de a se apropia sau de a comunica cu fosta sa parteneră.

Atacuri noi la adresa Marinei Almășan, după expirarea ordinului de protecție

Pe 4 august 2025, ordinul de protecție a expirat, iar Cornu a fost eliberat de obligația monitorizării. Cu această ocazie, a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care își exprimă dezamăgirea profundă față de modul în care a fost tratat.

„După 12 ani de loialitate, de sprijin (moral, profesional și material) și de afecțiune sinceră, femeia lângă care am crezut că voi îmbătrâni (…) a ales să mă transforme în ochii unei țări întregi într-un pericol iminent”, a scris Cornu pe contul personal de Facebook.

El susține că a fost folosit pentru beneficiile financiare pe care le-a adus în relație, iar când acestea nu au mai fost disponibile, a fost „aruncat cât colo”.

„Brățara asta – pe care am detestat-o 365 de zile la rând – m-a ajutat să văd că am fost doar folosit pentru beneficiile financiare (…) și că am fost aruncat cât colo atunci când situația mea financiară nu a mai putut susține capricii”, a afirmat afaceristul.

Imaginea publică și lupta pentru recuperarea bunurilor

Cornu se arată afectat de modul în care a fost portretizat în spațiul public, mai ales că, spune el, este o persoană respectată în comunitatea din Timișoara. Acesta consideră că Marina Almășan l-a denigrat public pentru a-și păstra relevanța mediatică.

„M-am simțit profund nedreptățit. Și îndurerat de imaginea de abuzator pe care mi-a zugrăvit-o mincinos în public cea pe care am crezut-o ‘jumătatea’ mea”, mai scrie Cornu.

În finalul mesajului, omul de afaceri anunță că singura sa preocupare legată de trecut este recuperarea banilor investiți în relație, în special cei care au contribuit la obținerea unei proprietăți în zona Dorobanți.

„Singura mea preocupare față de trecut rămâne legată strict de recuperarea banilor (…) și la care nu voi renunța în nicio situație”, a încheiat Cornu.

