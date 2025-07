Georgică Cornu a avut parte de un incident neașteptat, după ce a fost ridicat de poliție în urma unei alarme declanșate de dispozitivul său de monitorizare. Afaceristul a fost foarte supărat de această situație și a declarat că întreaga acțiune a fost un „abuz grosolan”, susținând că nu a încălcat în niciun fel ordinul de protecție emis de Marina Almășan.

De ce a fost săltat de poliţie Georgică Cornu

Totul a început în urmă cu două zile, când Georgică Cornu a mers la o altă locuință pe care o deține în apropiere de Timișoara, pentru a rezolva câteva treburi. La plecare, afaceristul a uitat telefonul personal și telefonul asociat cu dispozitivul de monitorizare, iar acest detaliu a dus la declanșarea alarmei. După câteva încercări de a-l contacta, polițiștii s-au deplasat la locul respectiv, iar Georgică s-a trezit înconjurat de agenți ai legii.

Georgică Cornu a explicat că nu a avut nicio intenție de a încălca ordinul de protecție și că, în întreaga perioadă de când acesta a fost emis, nu a avut vreo apropiere de Marina Almășan.

„Am fost la o casă, mi-am uitat acolo telefonul meu și telefonul ălora pentru 20-25 de minute. Nu știam unde le-am lăsat, m-am dus la ultimul magazin la care am fost, acolo nu le-am uitat, și m-am dus direct acolo (n.r. acasă), erau pe o masă de ping pong”, a declarat afaceristul într-o intervenție la Un Show Păcătos, potrivit spynews.ro.

„Nu am încălcat legea!”

Afaceristul a fost vizibil deranjat de atitudinea poliției, afirmând că nu înțelege de ce a fost ridicat și condus la secția de poliție.

„Nu am încălcat ordinul de protecție și nu am intenția de a-l încălca. Obligația mea este de a nu mă apropia la mai mult de 200 de metri de locuința Marinei Almășan. Între București și Timișoara cu cel puțin 600 de kilometri. Nici în București nu am pățit așa ceva”, a subliniat Georgică Cornu, evidențiind distanța considerabilă între el și Marina Almășan, care ar fi făcut imposibilă încălcarea ordinului.

În ceea ce privește intervenția poliției, Georgică Cornu a considerat că acest incident a fost un abuz, explicând că nu a avut niciun fel de intenție de a se apropia de Marina Almășan, iar singura sa greșeală a fost că a uitat telefoanele pentru câteva minute.

„Este un abuz grosolan, eu am respectat pe toată perioada ordinul de protecție ad litteram”, a mai adăugat afaceristul, întărind ideea că nu a fost responsabil pentru alarma declanșată de dispozitivul de monitorizare.

„Nu a fost o situație rău intenționată”

Dalina Terzi, avocata lui Georgică Cornu, a explicat în detaliu situația în care s-a aflat clientul său. Potrivit avocatei, Georgică Cornu nu a avut niciun fel de intenție de a încălca ordinul și nu era conștient de faptul că și-a lăsat telefoanele în locuința din Ghiroda.

„În timp ce se întorcea la apartamentul din Timișoara, și-a dat seama că îi lipsesc atât telefonul, care este corelat cu dispozitivul de supraveghere, cât și telefonul personal. Desigur, nu și-a dat seama unde le-a lăsat, putea să le fi pierdut. Și-a refăcut traseul înapoi de unde se afla peste tot pe unde trecuse de când a părăsit locuința din Ghiroda”, a spus Dalina Terzi, potrivit sursei menţionate mai sus.

Avocata a mai adăugat că, după ce a găsit telefoanele, Georgică a fost abordat de poliție și dus la secția de poliție pentru a da declarații.

„Omul a explicat că le-a uitat, sunt numeroase situații, inclusiv la apartamentul din Timișoara, unde nu este semnal și este sunat la diverse ore, pentru că se întrerupe semnalul de telefon și se declanșează alarmele respective”, a explicat Terzi, arătând că Georgică Cornu nu a avut vreo intenție de a încălca legea și că întreaga situație a fost una accidentală.

Sursa foto: Facebook

