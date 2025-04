Georgică Cornu vrea înapoi cadourile pe care i le-a făcut Marinei Almășan, cu dobândă: „Au fost cadouri făcute împotriva voinței mele. Am dovezi”

Conflictul legal dintre Marina Almășan și Georgică Cornu continuă. Afaceristul vrea înapoi cadourile pe care i le-a făcut iubitei în cei 12 ani de relație.

Georgică Cornu a depus plângere pentru cadourile pe care i le-a făcut Marinei Almășan

La sfârșitul anului 2024, Georgică Cornu (68 de ani) a dat-o în judecată pe Marina Almășan (58 de ani). Afaceristul susține că i-a oferit jurnalistei 200.000 de euro la începutul relației lor, pentru partajul de bunuri la divorțul ei de regretatul artist Victor Socaciu (n. 1953 – d. 2021). Acum, timișoreanul vrea înapoi și cadourile pe care i le-a făcut iubitei, cu dobândă.

Georgică Cornu a depus la Judecătoria Sectorului 1 o cerere de revendicare a cadourilor pe care i le-a făcut Marinei Almășan în timpul relației lor. Mai precis, fostul partener al jurnalistei îi cere acesteia 80.000 de lei, cu dobânzile aferente, potrivit Cancan.ro. Acești bani i-au fost virați Marinei pentru vacanțele lor împreună și pentru reparații în apartamentul ei din București.

Despre ce cadouri este vorba

Georgică Cornu vrea înapoi 46.000 de lei, sumă pe care i-a virat-o Marinei Almășan în cont printr-o societate. Banii au fost folosiți pentru „a plăti biletele de avion și vacanțele în care pleca împreună cu partenera sa”. Cornu solicită, totodată, alți 32.725 lei, reprezentând contravaloarea unei facturi după ce acesta ar fi făcut reparații imobilului în care Marina Almășan locuia.

„Reparații pe care fosta parteneră nu le-a aprobat”, se arată în documentele oficiale.

„Nu numai că au fost cadouri, au fost făcute împotriva voinței mele și am și o corespondență bogată cu domnul Cornu, pe care am păstrat-o. Am dovezi în care el insistă să îmi repare acoperișul. Am martori care îmi spun cum a venit în casă, când eu eram la serviciu. (…) Lucruri care se fac împotriva voinței mele, apoi mi se cer bani. (…) Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal și încă și public”, a declarat Marina Almășan în ianuarie 2025, la știrile Antena Stars.

Anul trecut, Marina Almășan a obținut un ordin de protecție împotriva lui Georgică Cornu. Pentru că afaceristul a încălcat ordinul, acesta s-a prelungit și este în vigoare și în prezent.

Avocatul Marinei Almășan, Adrian Cuculis: „Demersurile lui Cornu sunt nejustificate”

În dosarul dintre Georgică Cornu și Marina Almășan, partea reclamantă nu este nici afaceristului, nici societatea din contul căreia a transferurile în conturile jurnalistei. Procesul de la Judecătoria Sectorului 1 l-a deschis o altă societate, al cărei „interpus” este omul de afaceri.

Procesul nu a primit încă termen de judecată.

„Din punctul meu de vedere, demersurile lui Cornu sunt nejustificate. Procesul e în faza de regularizare. Iar acțiunea ar trebui respinsă din start. (…) Noi am cerut să fie constatat faptul că Cornu este adevăratul beneficiar al societăților care au inițiat aceste acțiuni, intrând în același timp pe legea de combaterea spălării banilor”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul Marinei Almășan, pentru Cancan.ro.

