Adrian Cuculis, detalii noi din culisele procesului dintre Marina Almășan și Georgică Cornu: „S-ar putea să iasă șifonat Cornu după cererea asta”

Adrian Cuculis, detalii din culisele procesului dintre Marina Almășan și Georgică Cornu

La sfârșitul anului 2024, Marina Almășan (58 de ani) a fost dată în judecată de fostul iubit, Georgică Cornu (68 de ani). Afaceristul timișorean susține că i-a oferit jurnalistei 200.000 de euro la începutul relației lor, pentru partajul de bunuri la divorțul ei de regretatul artist Victor Socaciu (n. 1953 – d. 2021). Adrian Cuculis, avocatul prezentatoarei de la TVR, a făcut noi dezvăluiri din procesul dintre aceasta din urmă și fostul iubit.

„Este vorba despre acțiunea în care a fost dată în judecată de Georgică Cornu, printr-o firmă interpusă. Noi solicităm aici o groază de lucruri. Ei au avut senzația că ne fac nouă vreun mare deranj, dar s-ar putea ca deranjul mare să fie pe la ei, pentru că am solicitat constatarea faptului că Georgică Cornu este, de fapt, beneficiarul real la anumite firme, ceea ce încalcă legea de combaterea spălării banilor.

Am solicitat să se constante că firma care a dat în judecată nu e nici măcar aceea care i-a plătit Marinei niște bani la un moment dat. Sunt 20 de pagini de apărări. Eu i le-am proiectat, i le-am gândit. S-ar putea să iasă șifonat Cornu după cererea asta”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Ordinul de protecție emis împotriva lui Georgică Cornu s-a prelungit

Marina Almășan și Georgică Cornu s-au despărțit în vara anului 2024, după 12 ani de relație la distanță. Povestea lor de iubire s-a încheiat cu un ordin de restricție emis împotriva omului de afaceri. Timișoreanul a încălcat ordinul, motiv pentru care acesta s-a prelungit cu opt luni.

„În principal, vestea aceasta cred că a primit-o destul de bine, în contextul în care părea destul de afectată încă de ieri de la instanță, când noi am fost împreună acolo. Pe de altă parte, sigur că este o chestiune absolut normală, în contextul în care Georgică Cornu a recunoscut ieri că practic a încălcat ordinul de protecție. Deci ar fi fost chiar culmea să nu fie emis, în contextul în care chiar agresorul vine și spune că da și că nu s-a întâmplat doar o singură dată. Lucrurile oricum, chiar dacă el nu voia să le recunoască, noi am reușit să le dovedim pe deplin. Avem de-a face cu încă opt luni de zile, începând de luna viitoare”, a mai spus avocatul Adrian Cuculis, pentru sursa citată.

Cum a ajuns Georgică Cornu să îi dea 200.000 de euro Marinei Almășan

Georgică Cornu susține că i-a oferit Marinei Almășan suma de 200.000 de euro pentru a-și achita partea din apartament la partajul cu Victor Socaciu.

Inițial, Marina Almășan plănuise să scoată apartamentul la licitație, iar banii să fie împărțiți între ea și fostul soț. Georgică Cornu s-a oferit însă să-i dea cei 200.000 de euro, pentru care acum a dat-o în judecată.

Timișoreanul susține că nu a dorit să facă acte pentru ca soția lui, cu care se afla în divorț la acea vreme, să nu afle și să ceară suma la partaj. Marina Almășan susține că banii i-au fost oferiți de fostul iubit împotriva voinței sale.

„Nu numai că au fost cadouri, au fost făcute împotriva voinței mele și am și o corespondență bogată cu domnul Cornu, pe care am păstrat-o. Am dovezi în care el insistă să îmi repare acoperișul. Am martori care îmi spun cum a venit în casă, când eu eram la serviciu. (…) Lucruri care se fac împotriva voinței mele, apoi mi se cer bani. (…) Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal și încă și public”, a declarat Marina Almășan la știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Foto: Facebook; Instagram

