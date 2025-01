„Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal.” Marina Almășan reacționează după ce Georgică Cornu i-a cerut 200.000 euro în instanță

Georgică Cornu îi cere în instanță fostei iubite, Marina Almășan, 200.000 de euro. Revoltată, jurnalista a făcut primele declarații despre noul proces demarat de afacerist.

Marina Almășan reacționează după ce Georgică Cornu i-a cerut 200.000 euro în instanță

Marina Almășan (58 de ani) și Georgică Cornu s-au despărțit în vara anului 2024, după 12 ani de relație la distanță. Povestea lor de iubire s-a încheiat cu un ordin de restricție emis împotriva omului de afaceri. Timișoreanul a așteptat ca ordinul de restricție să expire pentru a o da în judecată pe prezentatoare, care, susține el, ar avea datorii la el și la fiica lui.

Georgică Cornu îi cere Marinei Almășan 200.000 de euro pe care i-ar fi pus la dispoziție jurnalistei la începutul relației lor. Avocata lui Cornu susține că prezentatoarea de la TVR ar fi avut nevoie de această sumă pentru partajul de bunuri la divorțul de regretatul artist Victor Socaciu. Marina, spre de altă parte, susține că banii i-au fost oferiți de fostul iubit împotriva voinței sale.

„Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal și încă și public.”

„Nu numai că au fost cadouri, au fost făcute împotriva voinței mele și am și o corespondență bogată cu domnul Cornu, pe care am păstrat-o. Am dovezi în care el insistă să îmi repare acoperișul. Am martori care îmi spun cum a venit în casă, când eu eram la serviciu. (…) Lucruri care se fac împotriva voinței mele, apoi mi se cer bani. (…) Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal și încă și public. (…)”, a declarat Marina Almășan la știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Ce spune avocata lui Georgică Cornu despre cei 200.000 de euro

Avocata lui Georgică Cornu, Dalina Terzi, susține că banii pe care clientul ei îi cere nu au fost un cadou, ci un ajutor pentru jurnalistă în perioada divorțului. Conform declarațiilor avocatei, societatea deținută de fiica lui Georgică Cornu îi solicită vedetei să restituie acești bani.

„Cred că vă referiți la cel de-al doilea proces la care s-a referit domnul Georgică Cornu, atunci când a dat niște declarații în presă săptămânile trecute, respectiv la recuperarea acelei sume de 200.000 euro, pe care dânsul i-a pus-o la dispoziție la începutul relației lor, ca doamna Almășan să își plătească culta, atunci când a partajat bunurile comune la divorț cu domnul Socaciu”, a declarat avocata lui Georgică Cornu, potrivit Spynews.ro.

Motivele pentru care Marina Almășan și Georgică Cornu s-au despărțit

Marina Almășan și Georgică Cornu au format un cuplu timp de 12 ani. Inițial, motivul despărțirii invocat de jurnalistă a fost distanța. Deși și-au fost loiali unul celuilalt și s-au sprijinit întotdeauna, pentru prezentatoarea de la TVR singurătatea devenise apăsătoare.

„Sporadicele noastre întâlniri nereușind, din păcate, să suplinească acest gol”, povestea prezentatoarea după anunțul despărțirii.

Ulterior însă, Marina Almășan a cerut ordin de restricție împotriva fostului iubit. După despărțire, omul de afaceri ar fi continuat să o hărțuiască cu apeluri telefonice și chiar să-i monitorizeze locuința. Mai mult, prezentatoarea a fost nevoită să schimbe yala la apartament, după ce omul de afaceri ar fi venit în lipsa ei acasă și i-a lăsat flori pe prag.

