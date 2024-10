Tensiunile din Marina Almășan și fostul iubit, Georgică Cornu, escaladează. Prezentatoarea îl acuză că a încălcat ordinul de restricție: „Am probe”

Povestea de dragoste dintre Marina Almășan și Georgică Cornu s-a încheiat cu un ordin de restricție emis împotriva omului de afaceri. Recent, prezentatoarea de la TVR l-a acuzat pe fostul iubit că a încălcat ordinul de restricție. Jurnalista susține că are dovezi și că își dorește să lase în urma ei acest conflict.

Marina Almășan îl acuză pe fostul iubit, Georgică Cornu, că a încălcat ordinul de restricție

Marina Almășan și Georgică Cornu s-au despărțit în această vară, după 12 ani de relație. Inițial, motivul invocat de jurnalistă a fost distanța. Deși și-au fost loiali unul celuilalt și s-au sprijinit întotdeauna, pentru prezentatoarea de la TVR singurătatea devenise apăsătoare.

„Sporadicele noastre întâlniri nereușind, din păcate, să suplinească acest gol”, povestea jurnalista la acea vreme.

Ulterior, Marina Almășan a cerut ordin de restricție împotriva fostului iubit. După despărțire, omul de afaceri ar fi continuat să o hărțuiască cu apeluri telefonice și chiar să-i monitorizeze locuinţa. Mai mult, prezentatoarea a fost nevoită să schimbe yala la apartament, după ce omul de afaceri a venit în lipsa ei acasă și i-a lăsat flori pe prag.

„Am raportat cu probe.”

Acum, prezentatoarea de televiziune susține că Georgică Cornu a încălcat ordinul de restricție, motiv pentru care l-a denunțat la poliție.

„Fiind vorba de un dosar, nu pot vorbi despre el. Am raportat, cu probe, niște încălcări ale ordinului de restricție. Îmi doresc tare mult ca această situație să se stingă odată, să ne vedem fiecare de viețile noastre. Sunt 12 ani de încercări, din care ultimii 6 marcați de încercări repetate și disperate de separare, cred că au fost de ajuns.

N-aș vrea să se ajungă la lucruri grave, însă se pare că spre asta se merge. Aseară, la emisiunea lui Dan Capatos, am asistat la niste declarații halucinante, încărcate de minciuni, sunt îngrozită de acest comportament. Sunt într-o permanentă legătură cu avocatul Adrian Cuculis și cu echipa de la Sectia 1 Poliție și sper să reușim să încheiem cât mai pașnic acest caz complicat”, a declarat Marina Almășan pentru Click!.

Cum se apără Georgică Cornu

Răspunsul lui Georgică Cornu nu a întârziat să apară. Omul de afaceri susține că el și jurnalista nu și-au mai vorbit din luna ianuarie.

„Da, am fost din nou la Poliție. Ce să fie: un nou denunț făcut de Marina Almășan! M-am pomenit cu un telefon, alaltăieri, de la Poliție. Îmi zice polițistul: Domnul Cornu, avem o veste cam proastă pentru dumneavoastră: trebuie să veniți să dați o declarație pentru că v-a făcut un denunț Marina Almășan.

M-am prezentat la secție, eu unul nu am văzut denunțul, erau niște întrebări la care am răspuns. Am înțeles că ea a făcut acest denunț că o stresez eu cu telefoane de pe diverse cartele, că aș fi încercat să iau legătura cu ea de pe niște conturi false! Niște minciuni! Eu nu am mai vorbit cu Marina Almășan de la 1 ianuarie! Ce cartele, ce conturi false?! Să demonstreze că am fost eu!

Repet, eu nu am am vorbit cu ea de pe nici un telefon. Să ia Poliția telefonul meu și să-l verifice! Eu cred că ea acum a mai avut nevoie de ceva reclamă că tocmai ce și-a lansat emisiunea și nu avea audiență”, a declarat afaceristul, pentru sursa citată.

Georgică Cornu vrea să o dea în judecată pe Marina Almășan

După ce ordinul de restricție împotriva lui va expira, Georgică Cornu are în plan să o dea în judecată pe Marina Almășan. Afaceristul susține că jurnalista are datorii la el și la fiica lui. Timișoreanul își dorește să meargă cu fosta iubită la detectorul de minciuni.

„Eu cred că ea face toate astea ca să mascheze că are datorii la mine și la fiica mea. După ce se termină perioada ordinului de restricție, o voi acționa în judecată pentru a-mi recupera banii. Este vorba, pe de o parte, de 230.000 de euro, bani pe care eu i-am dat ei pentru casă și mașină. Eu i-am dat ei, dar fără acte într-adevăr, 200.000 de euro pentru a-i achita lui Victor Socaciu partea lui de casă pentru că altfel nu-i dădea divorțul.

Mai are și alte datorii la mine, vreo 86 000 de euro, căci i-am reparat acoperișul că-i ploua în casă, i-am luat aragaz, mașină de spălat vase, cuptor cu microunde etc. Ca să nu mai zic de alți 300 000 de euro care au fost cadourile mele către ea, excursii în toată lumea, am plimbat-o și acum nu mai recunoaște, bani pe care nu-i mai cer însă înapoi. Am cerut la Poliție, acum când am fost, să o cheme să ne pună pe amândoi față în față la detectorul de minciuni și atunci se va vedea cine spune adevărul”, a mai declarat Georgică Cornu.

Foto: Facebook

